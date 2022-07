Caro bollette, Iva sul gas ancora al 5%: dal Belgio alla Spagna valzer di aliquote nella Ue

Con il nuovo decreto sulle bollette, il Governo italiano conferma invece fino al 30 settembre l’Iva al 5% sul gas metano per usi civili e industriali: una scelta “transitoria” e parziale, che continua a lasciar fuori ad esempio grandi condomìni e ospedali serviti da contratti energia. Senza dimenticare che il 5% di Iva si applicherà fino al 2 agosto anche al gas naturale usato per autotrazione, come già stabilito dal Dm del ministero dell’Economia.

Interventi strutturali

Ci sono però due elementi che, in prospettiva, promettono di innovare a fondo il sistema dell’imposta. Il primo è la direttiva europea 542/2022 entrata in vigore il 6 aprile. La quale – come ha ricordato Gentiloni la scorsa settimana alla sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento Ue – consente agli Stati membri «molto più margine di manovra per ridurre i prezzi dell’energia». Perché permette di applicare aliquote ridotte (rispettando un minimo del 5%) «per il gas naturale, l’elettricità e il teleriscaldamento, nonché per alcuni sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica e per i pannelli solari».

Il secondo elemento è invece la riforma fiscale italiana. Riforma che, stando alla legge delega, dovrebbe condurre a una «razionalizzazione della struttura dell’Iva, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote».

Il Ddl delega aspetta ancora di essere approvato dal Senato. Ma anche dopo il suo via libera definitivo, sarà importante capire se entrerà nell’ordine delle priorità: allo stato attuale non sembra così semplice. L’orizzonte generale della riforma è infatti il 2026. E tra tutte le modifiche ipotizzate (su Irap, Irpef, Catasto, eccetera), il tema dell’Iva rischia seriamente di finire in secondo piano. Più probabile che le manovre sull’Iva siano attuate soprattutto sul versante della codificazione: che, tradotto, significa riorganizzare, coordinare e semplificare tutte le disposizioni tributarie «per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto».

La delega fiscale punta anche ad adeguare le strutture e le aliquote Iva in coerenza con il Green Deal e con la disciplina europea dell’accisa, per tener conto dell’impatto ambientale dei diversi prodotti e promuovere le fonti energetiche rinnovabili. Sotto questo profilo, è già la nuova direttiva Ue a incoraggiare l’uso delle rinnovabili mediante aliquote Iva ridotte (ad esempio, per i sistemi di riscaldamento a basse emissioni), super-ridotte o azzerate (pannelli solari su abitazioni private).