Caro bollette, Nadef e riforma fiscale, i dossier all’esame del governo

Ottenuto l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, del pubblico e del privato, l’attenzione del Governo ritorna tutta sulle misure di politica economica e sulle riforme chieste dalla Commissione europea nell’ambito del Pnrr, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Verso Cdm il 23 settembre

Del pacchetto atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri, probabilmente giovedì 23 settembre, dovrebbe far parte un provvedimento per contenere l’impatto su famiglie e imprese dell’aumento delle bollette di luce e gas che scatterà da ottobre (un rincaro di almeno il 30%). Ne potrebbe far parte la Nota di aggiornamento al Def (Nadef), mentre sembra difficile, allo stato attuale, che il disegno di legge sulla riforma fiscale ottenga il via libera in occasione della riunione dell’esecutivo di questa settimana. Non è escluso che scatto un via libera solo per una versione “soft”, priva del capitolo catasto sul quale si sono registrate le distanze maggiori nella maggioranza. Sul tavolo ci sono 2,3 miliardi secondo i calcoli che potrebbero essere aggiornati con la Nadef, del fondo per ridurre la pressione fiscale istituito dalla legge di bilancio dell'anno scorso, rimasti liberi dall'ipoteca del finanziamento all'assegno al nucleo. Tra le priorità espresse da una parte ampia della maggioranza c'è un nuovo intervento di riduzione del cuneo fiscale.

Decreto ad hoc contro il caro bollette

Per ora la soluzione che dovrebbe ottenere con maggiore probabilità il via libera del Governo è Il decreto per l’azzeramento una tantum degli oneri di sistema in bolletta - un intervento tra 3 e 3,5 miliardi - mentre ulteriori misure dovrebbero essere rimandate alla legge di bilancio. Il provvedimento punterebbe a ridurre di un terzo l'impatto da 9 miliardi degli aumenti in arrivo - la stima è di un 40% per l'elettricità e di un 31% per il gas - sulle bollette degli utenti in maggior tutela (famiglie e microimprese). Per quanto riguarda le coperture, circa 750 milioni dovrebbero arrivare dalle aste delle quote di emissione CO2 (Ets); il resto dalle risorse stanziate e rimaste inutilizzate nell’ambito dei bonus o dei ristori alle imprese che il governo ha messo in campo per contenere l’impatto dell’emergenza economica scaturita dal coronavirus (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 settembre).

Conto alla rovescia per la Nadef: entro il 27 settembre

Il Governo potrebbe approvare anche la Nadef. Il documento viene presentato alle Camere entro lunedì 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del Def in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Sul debito «la nuova stima nella Nadef sarà significativamente migliore di quella indicata nel Documento di economia e finanza», ha anticipato il ministro dell’Economia Daniele Franco a margine dell'Ecofin informale in Slovenia.

Riforma del fisco, possibile via libera la settimana prossima

Il documento di politica economica fornirà più di un indizio non solo sulla manovra d’autunno ma anche sulla riforma del fisco, altra probabile protagonista della prossima riunione dell’esecutivo. La riforma del fisco, che nel cronoprogramma iniziale del Pnrr era indicativamente prevista prima della pausa estiva, potrebbe finire sul tavolo di Palazzo Chigi la settimana prossima. La sensazione è che Draghi non voglia una riforma eccessivamente costosa anche perché, se è vero che il deficit migliora è vero anche che il debito italiano resta altissimo. Ed è tutt’altro che scontato che il patto di stabilità, una volta archiviata la fase pandemica, non torni con tutto il suo rigore. Sulla riforma del fisco incombe lo spinoso tema del catasto. Su questo dossier permangono distanze sostanziali all’interno della maggioranza. Sia la Lega sia i Cinque Stelle hanno chiuso a qualsiasi ipotesi che possa determinare un aumento della tassazione della casa. Un’ipotesi è che alla fine l’esecutivo metta in campo una riforma inizialmente piu’ ’”light” a partire dal tema più divisivo. L’intenzione di Draghi e dell’esecutivo sarebbe quella di fare solo un primo passo sul catasto, con dichiarazioni di principio nella riforma del fisco. Inserendo nella delega dei principi ispiratori che si limitino ad indicare la direzione verso la quale l’esecutivo vuole andare su un tema, quello del valore degli immobili, che attende una riforma dal 1989.