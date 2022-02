Caro bollette: dallo sport ai comuni, monta la protesta. Oggi i sindaci spengono le città

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Buio per mezz’ora dalle ore 20 sui principali monumenti delle città e dei centri urbani anche piccoli: è la protesta dei sindaci, organizzata dall’Anci, per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caro bollette avrà a breve sui bilanci delle amministrazione con il rischio di tagliare wellfare e servizi per i cittadini.

Il surplus di spesa

I calcoli stimano il surplus di spesa in 550 milioni di euro. I primi cittadini non chiedono l’autorizzazione allo scostamento di bilancio ma vogliono un fondo, ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore. «Non chiediamo extra deficit - afferma in una intervista a Repubblica l’esponente dem che guida il capoluogo emiliano-, ma che vengano pensate delle misure sia economiche, sia di riduzione delle bollette, mettendo mano alle politiche energetiche e di approvvigionamento».

Loading...

Il blackout del 10 febbraio

Crescono le adesioni al black out del 10 febbraio. «Anche Roma Capitale aderisce all’iniziativa, le luci del Campidoglio - informa il sindaco Roberto Gualtieri - verranno spente, simbolicamente, alle 20. L’ aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e Istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia. È un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei sindaci».

La protesta dei sindaci da Roma a Firenze

A Firenze il sindaco Dario Nardella spegnerà Palazzo Vecchio. «È un gesto eclatante», dice il primo cittadino, «per il Comune di Firenze stiamo stimando un ammanco superiore a 10 milioni di euro, sono tutti soldi che se vengono a mancare - sottolinea Nardella - rischiano di costringere il comune a tagliare i servizi». Al buio domani sera anche la Mole Antonelliana a Torino, per un’ora. «Serve un intervento deciso e tempestivo del governo. Il caro energia - prosegue il sindaco Stefano Lo Russo - rischia di creare problemi nei bilanci comunali, con serie conseguenze sull’erogazione dei servizi offerti ai cittadini. Non possiamo permetterci - conclude - di vanificare i grandi sforzi che si stanno compiendo per il rilancio dell’economia, il Governo intervenga».

Le altre città coinvolte

Buio per un’ora, dalle 20 alle 21, lungo le Mura veneziane di Bergamo, e a Treviglio, secondo comune della bergamasca. Dall’Abruzzo oltre 20 Comuni aderiscono alla protesta, e la Provincia di Chieti. Sul piede di guerra anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna che, per sensibilizzare il governo, ha già spento le luci notturne interne del castello e dei palazzi comunali. Piena adesione dai Comuni di Anci Sicilia mobilitati dal presidente Leoluca Orlando che ha lanciato l’allarme anche per gli effetti che i rincari produrranno anche sulle società partecipate. Appelli a spegnere arrivano dalle Anci di Puglia, Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio e Calabria.