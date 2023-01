Caro carburante, gli automobilisti cambiano abitudini e cercano di risparmiare benzina

Cresce anche la quota di chi guida in modo “soft” per ridurre i consumi (37%) e il 27% usa l'auto solo se strettamente necessario. Ma c'è anche chi ha iniziato a usare le app dedicate o il web per individuare le stazioni più economiche (16%). Da non dimenticare la possibilità, per le auto dotate, dell'utilizzo del Cruise control che mantenendo una velocità costante, permette di migliorare i consumi.

Caro carburante: il diesel è la motorizzazione più scelta per le auto usate

Se l'aumento dei prezzi ha quindi un impatto diretto sulle abitudini degli italiani e sui comportamenti d'uso, al momento, soprattutto nell'usato, sembra non influire nella scelta dell'alimentazione confermando l'interesse verso modelli termici, con il diesel che resta la scelta principale grazie all'efficienza in termini di consumo nonostante il prezzo medio nazionale superi l'1,80 euro al litro.

Caro carburante: consigli per risparmiare

Per contrastare l'aumento del prezzo del carburante non supportato dal taglio delle accise, gli automobilisti possono adottare alcune tecniche di risparmio oltre ai comportamenti virtuosi alla guida.

Per esempio, gli automobilisti possono sfruttare la tecnologia per scegliere il percorso più corto ed economico . Ma non solo, una corretta manutenzione del veicolo e un controllo periodico delle pressioni degli pneumatici sono abitudini “salutari” per il veicolo e amici del portafogli.