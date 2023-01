Caro carburante, ecco cosa rischiano i benzinai se non espongono i prezzi. Istruttorie Antitrust su Eni, Esso, IP, Kuwait e Tamoil

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obbligo per i benzinai, altrimenti a rischio sanzione, di esporre accanto al prezzo praticato anche quello medio misurato dal ministero delle Imprese. È questa la stretta sui gestori delle pompe di benzina prevista nel decreto di 5 articoli per contenere i prezzi dei carburanti. Il provvedimento è stato voluto dal governo dopo i movimenti al rialzo registrati a inizio gennaio, in coincidenza con l’aumento delle accise su benzina e diesel.

Antitrust: istruttorie su Eni, Esso, IP, Kuwait e Tamoil

Intanto l’Antitrust ha avviato istruttorie con ispezioni nei confronti di Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil. Lo ha annunciato l’Autorità spiegando di aver riscontrato irregolarità per l’applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato, nonché per l’omessa comunicazione dei prezzi dei carburanti al portale “Osservaprezzi carburanti”. Dai controlli è emersa «un’omessa diligenza» da parte delle compagnie nei controlli sui distributori. Eni, Esso, IP, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil «non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire e a contrastare queste condotte illecite a danno dei consumatori».

Prezzi regionali online, un mese per i cartelloni

Il prezzo medio dei carburanti, su base regionale, sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy. «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni», spiega il provvedimento (decreto legge 5/2023, in vigore dal 15 gennaio) , saranno definite con decreto dello stesso Mimit «da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». I benzinai («gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale») avranno poi altri 15 giorni per adeguare la cartellonistica presso ogni punto vendita.

Sanzioni fino a 6.000 euro, dopo la terza stop attività

I gestori degli impianti di carburante che non comunicheranno i loro prezzi e non esporranno nel proprio punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero potranno essere puniti con sanzioni da 500 a 6.000 euro. «Dopo la terza violazione - si legge ancora nel provvedimento - può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni». L’accertamento è affidato alla Guardia di Finanza e l’irrogazione delle sanzioni al Prefetto.

Verso tavolo tecnico per scongiurare la serrata il 25 e 26 gennaio

Per ora i gestori mantengono la decisione di “congelare” lo sciopero, inizialmente proclamato per il 25 e 26 gennaio, in attesa del tavolo tecnico con l’esecutivo martedì 17 gennaio, parlando già di auspicabili correttivi nei necessari decreti attuativi e nel corso dell’iter parlamentare del decreto legge. Le sanzioni sono considerate “pesanti”. Non è tuttavia escluso che alla fine si vada a un muro contro muro, e che l’iniziativa di protesta possa alla fine essere confermata. Lunedì 16 gennaio le associazioni dei gestori che rappresentano i 22.500 impianti di servizio (Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc Confcommercio) si riuniranno: potrebbero votare il via libera alla protesta proclamata la scorsa settimana contro «l'ondata di fango», poi sospesa dopo il primo incontro con l’esecutivo a Palazzo Chigi.