Caro carburante, indagano sette procure. Roma procede per manovre speculative

2' di lettura

Dopo l’Antitrust sia le Procure sia la Guardia di Finanza hanno accolto l’esposto del Codacons (inviato all’Autorità per la concorrenza e a 104 Procure in tutta Italia) avviando indagini sul territorio volte a verificare eventuali speculazioni su benzina e gasolio che hanno determinato l’abnorme aumento dei prezzi alla pompa delle ultime settimane. Lo spiega l’associazione in una nota. Al momento si contano due diverse indagini a Roma, e inchieste sono state avviate dalla magistratura anche a Cagliari, Belluno, Prato, Ancona, Perugia, Verona. A Pescara, Trieste e Napoli è la Guardia di Finanza ad aver avviato verifiche sui listini dei carburanti.

Inchiesta su speculazione prezzi, pm Roma accelerano

Una manovra speculativa messa in atto in modo da «determinare il rincaro» sul «mercato interno» del costo del gas, della benzina e dell’energia elettrica. In particolare è questa l’ipotesi investigativa su cui si basa l’indagine avviata nei giorni scorsi dalla Procura di Roma. I magistrati hanno affidato alla Guardia di Finanza una serie di accertamenti ed hanno individuato nell’articolo 501 bis il profilo penale su cui procedere nelle prossime settimane. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, resta contro ignoti ma l’obiettivo è quello di verificare se il repentino aumento dei prezzi sia legato ad una strategia concordata, ad una sorta di “cartello” creato dai vari attori del comparto che avrebbe portato, in pochi giorni, alla lievitazione dei costi.

Il reato individuato dalla procura

Il reato individuato dagli inquirenti prevede pene che vanno dai sei mesi ai tre anni di reclusione ma anche pene pecuniarie che possono variare dalla multa base di 516 euro fino ai 25.822 euro. Una accelerazione nell’attività istruttoria dopo la formale apertura del procedimento arrivata poche ore dopo le dichiarazioni del ministro per la Transizione ecologica Cingolani che in merito all’aumento in particolare del costo del carburante aveva parlato, senza mezzi termini, di «colossale truffa».

Le mosse dell’Antitrust

Una attività che viaggia parallela con quella dell’Antitrust che il 18 marzo ha notificato dettagliate richieste di informazioni alle maggiori compagnie petrolifere. L’obiettivo dell’Autorità «è quello di approfondire le ragioni di tali aumenti e, nel caso, valutare la sussistenza di spazi per un possibile intervento circoscritto soltanto all’ipotesi di un’eventuale violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza».

La soddisfazione del Codacons

Sulla iniziativa della procura capitolina esprime «soddisfazione» il Codacons che nei giorni scorsi ha depositato in oltre 100 procure esposti su questa vicenda. «Nel nostro esposto chiedevamo alla magistratura di procedere proprio per il possibile reato di ’manovre speculative su merci’ (oltre che per aggiotaggio e truffa) - spiega in una nota il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi -. Siamo soddisfatti per la decisione della Procura di condividere le nostre tesi e ora, se saranno accertati illeciti sui prezzi di energia, carburanti e altri beni essenziali, i responsabili andranno incontro ad una maxi-class action del Codacons per conto di milioni di consumatori e imprese danneggiati dall’escalation dei listini».