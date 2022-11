Caro carburanti, conto da 9,8 miliardi in 11 mesi per le casse dello Stato

Sul primo fronte, nel 2022 sono stati stanziati 9 miliardi di euro per annullare gli oneri per tutti e quattro i trimestri dell’anno: le somme sono state trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per consentire all’Arera (l’Authority di settore) di procedere al relativo azzeramento con suoi provvedimenti. Lo stesso meccanismo è stato utilizzato anche nel gas. Con una spesa complessiva pari a 3 miliardi, ai quali vanno affiancati i 2,5 miliardi che sono invece stati stanziati per ridurre l’Iva sul gas metano.

Quanto alle imprese, dal governo sono arrivati 17 miliardi di aiuti per il tramite dei crediti d’imposta a parziale compensazione dei maggiori costi di elettricità e gas sia per le imprese energivore e gasivore sia per le altre aziende che, pur non incluse nelle prime due categorie, hanno subito in modo significativo l’effetto degli incrementi.

La spesa per i bonus

L’ultimo capitolo del dossier è dedicato alla spesa per potenziare i bonus, a cominciare dallo sconto in bolletta previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico: nel 2022 sono stati stanziati complessivamente 2,8 miliardi per il rafforzamento e l’estensione della platea di beneficiari dell’agevolazione. Che è stata ampliata, in prima battuta, per annullare gli effetti dei rincari su chi ha fatto richiesta del bonus. Poi, in un secondo momento, è stato deciso l’innalzamento della soglia Isee che fissa l’accesso allo sconto e che è stata portata da 8.265 a 12mila euro dal 1° aprile al 31 dicembre di quest’anno.

Nel report è stato infine calcolato anche l’impatto complessivo delle misure a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie. In totale il pacchetto vale 12,4 miliardi, ma la voce più pesante è rappresentata dal bonus 200 euro introdotto dal decreto Aiuti e via via ampliato nei suoi confini, che è costato 9,9 miliardi di euro alle casse dello Stato (includendo anche l’indennità per i lavoratori autonomi). A tali costi, vanno poi sommati, per arrivare al conto finale, sia gli 1,1 miliardi stanziati per gli sgravi contributivi ai lavoratori dipendenti sia gli 1,4 miliardi per la rivalutazione anticipata delle pensioni negli ultimi mesi dell’anno.