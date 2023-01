Caro carburanti, martedì incontro Meloni- Giorgetti con i vertici della Gdf

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontreranno martedì a Palazzo Chigi il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Salvini: domani in cdm valutiamo intervento

Un tema, quest’ultimo, rilanciato con forza dal leader della Lega, che incalza: «Come governo c'è martedì un Consiglio dei ministri e ragioneremo se – fra guerra, caro-materiali e caro-materie prime – sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se il governo stesse valutando nuovi provvedimenti per calmierare i prezzi della benzina. Rispetto al caro-benzina, ha proseguito, «sono contento che ci siano dei controlli a tappeto, perché anche in questo caso - come nel caso del gas e della luce - qualcuno ne sta approfittando, perché per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un'altra. È giusto controllare e verificare».

Loading...

Il difficile ritorno al taglio delle accise

È improbabile però che decisioni sul tema siano prese in un Cdm dedicato al payback in campo sanitario. Ed è improbabile ad ogni modo che la premier Meloni ripeschi la carta del taglio delle accise che Mario Draghi mise in campo nel 2022. Servirebbe prima di tutto circa un miliardo al mese: e si tratta di soldi da trovare. Non solo. A dicembre Meloni ha deciso di puntare le limitate risorse a disposizione sul contenimento della bolletta elettrica di famiglie e imprese. Una direzione di marcia poco compatibile con il ritorno agli sconti in favore degli automobilisti.

I prezzi alla pompa di diesel e benzina

Come noto con la manovra è stato deciso di ridurre ulteriormente il taglio alle accise sui carburanti che per qualche mese aveva calmierato i prezzi: a novembre lo sconto era già stato ridotto da 30,5 cent a 18,3 cent (dal primo dicembre). Poi è stato del tutto tagliato a partire dal primo gennaio. Così il prezzo della benzina, ha ripreso di colpo a salire in attesa di recepire i lievi ritocchi al ribasso sulla rete carburanti a valle del calo di mercoledì delle quotazioni internazionali dei prodotti. Secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio della benzina servito è salito il 9 gennaio a 1,965 euro mentre quello del diesel sale a 2,023 euro al litro. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,821 euro al litro (1,814 il dato del 5 gennaio), con i diversi marchi compresi tra 1,816 e 1,835 euro al litro (no logo 1,819). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,879 euro al litro (contro 1,875).

Urso: rialzi ingiustificabili, tuteliamo consumatori

Rispetto al caro-carburante, «abbiamo coordinato una duplice azione per stroncare la speculazione» ha affermato in una intervista al Corriere della Sera il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. «Il ministro Giorgetti con la Guardia di Finanza ha gli strumenti più efficaci - ha spiegato -. Per quanto mi riguarda avevo già chiesto nelle scorse settimane a Mr Prezzi un costante monitoraggio per realizzare un modello di controllo più efficiente ed evidenziare subito ogni anomalia e ogni tentativo di speculazione, come sembra siano emersi in alcuni casi eclatanti e non giustificabili in questi giorni. La prossima settimana riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei».