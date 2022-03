Locauto elimina il costo per il servizio di rifornimento a fine noleggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Condividendo le linee del Decreto Energia approvato lo scorso 18 marzo, Locauto ha deciso di eliminare l'obbligo di “refuelling service” per i clienti che noleggiano i furgoni e le sue auto. In pratica, una volta terminato il periodo di noleggio, alla riconsegna del mezzo senza il pieno di carburante, i costi che si sostenevano per il servizio di rifornimento sono azzerati. Una misura che sicuramente verrà gradita dai clienti e in controtendenza con il resto del settore. La scelta è stata fatta per supportare chi ha la necessità di noleggiare un'auto o un furgone in questa storica fase in cu, come spiega l'AD di Locauto Raffaele Tavazza, “l'aumento dei costi di benzina e gasolio ha messo in difficoltà il settore degli autotrasporti e della mobilità classica”. L'iniziativa sarà in vigore fino al 30 aprile per il noleggio di tutti i furgoni e auto del Gruppo.