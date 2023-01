Caro carburanti/Va esposto anche il prezzo medio, tetto sulle autostrade

Per gli esercenti arriva l'obbligo di esporre, insieme al prezzo praticato, anche il prezzo medio giornaliero nazionale che il Ministero delle imprese calcolerà e pubblicherà non più settimanalmente ma quotidianamente. Per i distributori sulle autostrade, in particolare, verrà definita una soglia massima, calcolata in percentuale sul prezzo medio giornaliero (anche se per la conferma della misura bisognerà attendere la versione definitiva del decreto)

