Caro-cenone di Natale: capitone e vongole costano il 25% in più

La sera del 24 sulle tavole del Sud non può mancare il capitone. Più a Nord, invece, per la Vigilia si punta di più sulle vongole. Ma in un caso e nell’altro, il conto della cena del 24 sarà salato. Tra caro-matere prime, fiammata dell’energia, aumenti dei trasporti e della logistica, la PescaAgri Cia-Agricoltori italiani calcola un aumento medio dei prezzi del pesce del 25% rispetto al Natale dell’anno scorso. Se dunque per 8 italiani su 10 il cenone della vigilia non può che essere a base di specialità del mare, bisognerà mettere mano al portafoglio.

Capisaldi del consumo ittico al Sud sono il polpo e il capitone: se il primo si trova, attualmente, sui banchi a 20 euro al chilo, il secondo si attesta sui 25-30 euro, con una maggiorazione del prezzo dovuta anche al maltempo, che ne ha ridotto sensibilmente la cattura. Il capitone, consumato quasi esclusivamente nel periodo natalizio, è l’esemplare femminile adulto dell’anguilla e raggiunge in media i 7 etti di peso. Viene catturato durante la sua migrazione dai laghi al mare nelle zone lagunari, che sono principalmente due: le valli di Comacchio e il lago di Lesina.

Al Nord, invece, il consumo di pesce più diffuso nella cena di Natale è rappresentato dalla famiglia dei molluschi: vongole veraci (a 25 euro al chilo), canocchie (18 euro/kg), moscardini (28 euro/kg) e fasolari (12 euro/kg). L’Italia è il settimo produttore mondiale di molluschi, superando le 100mila tonnellate annue, con circa 800 impianti localizzati per un terzo in Veneto. Sempre secondo l’osservatorio di PescAgri, i prezzi di spigole, orate e dentici oscillano attualmente fra i 40 e i 50 euro al chilo.