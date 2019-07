«Caro cittadino ti scrivo». Quando Conte prende carta e penna e scrive ai giornali

Dalla manovra a un’eventuale crisi di governo: i temi affrontati

Oltre alla scelta della Lega sul non voto a von der Leyen, nel testo Conte ha affrontato altri temi: la prossima manovra di bilancio, la vicenda Lega-Russia e la sua posizione in caso di crisi di governo e di nuove ipotetiche maggioranze. Prima della nomima della presidente della Commissione Ue, ha ricordato in quell’occasione, «ho invitato i parlamentari europei delle forze politiche che sostengono la maggioranza interna ad appoggiare questa candidatura». Sulla decisione della Lega di votare nel senso opposto, ha spiegato: «Non sono in condizione di prefigurare se questa contrarietà avrà ripercussioni sulle trattative che si svolgeranno per definire la composizione della squadra di neo-Commissari», però, «di certo non si tratta di rivendicare una “poltrona” a beneficio di una singola forza politica. Si tratta di difendere gli interessi nazionali e di rivendicare per l'Italia il posto di prestigio che merita». Se questa esperienza di governo dovesse interrompersi in via anticipata, ha continuato Conte, «non mi presterò a operazioni opache o ambigue». E ha assicurato che il percorso si realizzerà «in modo lineare e trasparente, nelle sedi appropriate, per rispetto del Parlamento e dei cittadini».

Mercoledì la prova al Senato sul Russiagate

Considerato che sono ore caratterizzate da crisi di nervi all’interno della maggioranza M5S-Lega - mercoledì sarà una giornata “di fuoco”, con il premier a riferire in aula al Senato sul Russiagate e la possibile replica di Matteo Salvini dai banchi della Lega -, Conte potrebbe riprendere in mano carta e penna già nelle prossime, politicamente non facili, ore.