Caro energia, così l’Italia può risparmiare fino al 10% di gas (senza razionamenti)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È necessario citare Totò, un geniale attore comico di molti decenni fa: «È la somma che fa il totale». Se tutti gli italiani sommassero piccoli accorgimenti quotidiani sui consumi energetici di casa — la doccia, il termosifone, il televisore — il totale che ne emerge è: l’Italia potrebbe risparmiare 5,8 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Senza razionamenti, senza investimenti che traguardano il futuro, senza cambiare tecnologie: solamente con qualche ritocco alle abitudini di ogni giorno.

Mentre i Paesi dell’Unione europea sono attraversati dal brivido minaccioso del razionamento energetico, l’efficienza e il risparmio di risorse sono due strumenti cui l’Italia ha sempre fatto ricorso, povera di materie prima e carissima in fatto di accise, addizionali e altri disincentivi fiscali.

Loading...

L’analisi dell’Enea

Ci sono margini per fare a meno del metano russo? La coperta è cortissima, è pericolosissimo dover tirare dalla parte dell’industria per lasciare al freddo le famiglie o al contrario scoprire le produzioni industriali per proteggere le famiglie. La maggior parte dei programmi, come l’incentivo del 110% per gli edifici, chiedono anni per poter dispiegare la loro efficacia. Però le analisi dell’Enea dicono che c’è qualche margine di risparmio immediato.

Un esempio fra tutti quelli elencati in uno studio di Nicolandrea Calabrese, responsabile Enea del laboratorio efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano: se si abbassa di un grado il riscaldamento di casa, una famiglia risparmia in media 118,6 metri cubi l’anno.

Sommiamo questo piccolo risparmio per i 25,7 milioni di famiglie italiane — ed ecco la genialità della frase dell’attore Totò — in totale l’Italia potrebbe fare a meno di 3,05 miliardi di metri cubi di gas. Per avere un paragone, nel 2021 l’Italia ha estratto dai suoi giacimenti 3,3 miliardi di metri cubi di gas.