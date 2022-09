Caro energia, crediti d’imposta e bollette rateizzate, le ipotesi in campo per il nuovo decreto Aiuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia i tecnici lavorano senza tregua alla ricognizione delle risorse del nuovo decreto Aiuti. È questo il vero nodo del provvedimento che arriverà in due round: nel pomeriggio il Consiglio dei ministri esaminerà l’ammontare dei fondi per arginare il caro energia. Sarebbe stato individuato un extragettito fiscale. Ma solo dopo che il Parlamento avrà autorizzato l’uso delle maggiori entrate per gli aiuti (con ogni probabilità la prossima settimana), potrà essere varato il decreto.

Entità della dotazione finanziaria

Per ora la dote possibile resta fissata a 10 miliardi ma con il nuovo “tesoretto fiscale” dovrebbe salire fino a 13. Nessuno scostamento in deficit, precisano fonti di Palazzo Chigi: la revisione dei saldi di finanza pubblica si fa con le risorse esistenti. Intanto, è caos al Senato sul dl Aiuti bis: la maggioranza - con i partiti in piena campagna elettorale - non trova l’intesa sugli emendamenti e la seduta dell’Aula slitta alla prossima settimana. Un atteggiamento che irrita i piani alti del governo («così si rischia di bloccare gli aiuti a famiglie e imprese»).

Le entrate aggiuntive

Sempre nel pomeriggio, alle 15, approderà in Consiglio dei ministri la relazione al Parlamento che certifica le entrate aggiuntive dello Stato che costituiscono una parte della dote complessiva che servirà per il decreto (come l’Iva di luglio e agosto e gli extraprofitti). Si tratta di qualche miliardo, come filtra dagli addetti ai lavori, a cui vanno aggiunti i fondi non spesi e gli anticipi di spesa.

Dai crediti d’imposta al bonus sociale

Le misure in cantiere vanno dalla proroga per l’ultimo trimestre dei crediti di imposta (stimata in 4 miliardi, 5 se verranno rafforzati) agli aiuti alle Pmi in crisi di liquidità, dagli sconti fiscali alle quote di energia da rinnovabili riservati a settori industriali cruciali. Si lavora anche al rafforzamento del bonus sociale per le famiglie a basso reddito e ai prezzi “calmierati” del gas per le aziende energivore che l’acquistano tramite il Gse (con contratti di lungo periodo). Non è sfumata completamente la Cig scontata per due mesi per le realtà più in difficoltà, mentre la rateizzazione delle bollette nelle ultime ore avrebbe perso quotazioni, stando alle voci.

Aiuti bis, tensioni politiche

Su un binario parallelo viaggia il decreto aiuti bis al Senato, dove la maggioranza, alle prese con gli emendamenti, non riesce a sciogliere i nodi del Superbonus, dello smart working e del docente esperto. Saltata l’ipotesi del ritiro degli emendamenti per scongiurare la decadenza del provvedimento (vi si oppongono M5s e Ac), si proverà a concedere ai gruppi una o due proposte di modifica ciascuno. Il riavvio concitato delle attività parlamentari vede anche il ritorno in scena del ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che cerca di sbloccare l’impasse e convoca i capigruppo. Ma il risultato resta il rinvio alla prossima settimana. C’è chi ipotizza che il decreto venga mandato a “morire”, chi promette che verrà approvato “costi quel che costi”: sta di fatto che le tensioni della campagna elettorale si riverberano inevitabilmente sull’iter legislativo. E un governo per gli affari correnti non può porre la fiducia.