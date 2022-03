Caro energia, il doppio scudo per tutelare i clienti dal prelievo sugli extraprofitti

Secondo i quali, la scelta fatta allora, quella cioè di affidare all’Arera il potere di vigilanza «sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione», risultava difficilmente attuabile data la difficoltà, scrisse allora la Consulta sulla scia dei rilievi fatti dalla stessa Authority, «di isolare, in un’economia di mercato, la parte di prezzo praticato dovuta a traslazioni dell’imposta».

Il ruolo dell’Antitrust

Da lì, dunque, muove il governo nel congegnare ora una norma, di durata limitata nel tempo e che limiti l’eventuale “estrazione” ai soli extraprofitti. E da quel verdetto discende anche la scelta di chiamare in campo l’Antitrust. Anche questa, però, rischia, come allora, di essere un’arma spuntata. Se anche l’Authority individuasse delle irregolarità, avrebbe infatti le mani legate poiché nell’articolo, osservano gli esperti della materia, mancano poteri sanzionatori ad hoc che l’Antitrust, a legislazione vigente, può attivare solo in presenza di “intese” restrittive della concorrenza e di “abusi di posizione dominante”.

In assenza di queste fattispecie, l’Autorità ha margini di manovra assai ridotti. Senza contare che, per un’efficace attività di vigilanza, servirebbero risorse adeguate dal momento che l’Agcm ha già svariate competenze e un organico di 280 persone. Che, se confrontate con i 900 dipendenti dell’omologa inglese o i 400 di quella tedesca (solo per la parte antitrust, non quella di protezione del consumatore), rischiano di rappresentare un nodo in più per la messa a terra della norma.