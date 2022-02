Sei miliardi contro caro energia, 800 milioni per l’auto nel 2022 (poi un miliardo l’anno): le ipotesi sul tavolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Caro bollette, sostegni all’automotive,con uno stanziamento di 800 milioni nel 2022 (un fondo unico pluriennale, che poi salirà a un miliardo l’anno), correttivi al decreto Sostegni ter in ambito Superbonus 110% e un fondo a sostegno dei famigliari dei professionisti sanitari deceduti per Covid. È un Consiglio dei ministri ad ampio raggio quello atteso a Palazzo Chigi nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio - è convocato alle 15 e trenta - dopo la “tradizionale” cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze politiche della maggioranza, terminata una ventina di minuti dopo le 11.

«Stiamo ancora lavorando», ha spiegato il ministro del Lavoro e capodelegazione Pd al governo Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi al termine della cabina di regia. Dopo il Cdm, il premier Mario Draghi dovrebbe tenere una conferenza stampa. Il tutto all’indomani dell’incidente politico che ha visto l’esecutivo battuto quattro volte sugli emendamenti al decreto Milleproroghe, in occasione delle votazioni notturne delle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera.

I dossier sul tavolo

È dunque il giorno del piano con cui il Governo intende affrontare il caro bollette di luce e gas che pesa sulle spalle di famiglie e imprese, dopo i 9,5 miliardi stanziati negli ultimi mesi. I conti li ha fatti di recente l’Arera, l’autorità del settore energia, che ha calcolato la differenza tra anno ed anno. Nel primo trimestre 2022 ha quantificato un aumento del 131% dell’energia elettrica rispetto allo stesso periodo del 2021 per il cliente domestico (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse). Ma non solo: oltre al piano per affrontare il caro energia, sul tavolo del Governo approda anche quello per sostenere il comparto auto , in difficoltà. Infine, novità anche sul fronte del Superbonus 110%: si va poi verso la reintroduzione delle cessioni multiple, con un limite massimo di tre per i soggetti vigilati e per i contractor “quotati”.

In mattinata la cabina di regia

Il Cdm valuta ora le contromisure da prendere contro il caro bollette e la corsa del prezzo della benzina. L’incontro a Palazzo Chigi, come è prassi, è stato preceduto da una cabina di regia, terminata una ventina di minuti dopo le 11, alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza: i ministri Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini, Andrea Orlando, Elena Bonetti e Roberto Speranza.

Il piano del Governo: aumento produzione nazionale di gas e sprint sulle rinnovabili

Nel pomeriggio, inizierà la riunione dell’esecutivo: sul tavolo un intervento da circa 6 miliardi, senza mettere mano a un nuovo scostamento di bilancio.Lo schema presentato in cabina di regia, riportano alcune fonti presenti, sarebbe il seguente: 3 miliardi per un intervento sul secondo trimestre, come sul primo, per l’energia elettrica; 1,7 miliardi per un intervento sul secondo trimestre come sul primo per il gas; 200 milioni per le cosiddette energivore; 500 milioni per le imprese gasivore e infine 250 milioni per gli enti territoriali alle prese con l’aumento delle bollette, a cui si sommano 400 milioni destinati alle Regioni per i rincari di luce e gas negli ospedali. Poi, spiegano le stesse fonti, ci sarebbero interventi extra non ancora quantificati, come sull’automotive, i microprocessori, il prezzo delle opere pubbliche: questo renderebbe non ancora chiara la dote complessiva del provvedimento.