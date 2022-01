Caro energia, imprese deluse dal decreto del governo: serve più coraggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Molto delusi, preoccupati: il governo sta sottovalutando l'emergenza energia. Gli imprenditori bocciano il decreto approvato venerdì con le misure sull'energia: troppo poco, davanti alla prospettiva di una bolletta oltre i 37 miliardi per quest'anno e di 21 per il prossimo. Lanciando di nuovo l’allarme: con questo andamento del gas e dell'elettricità il sistema industriale italiano è in pericolo e si rischia la chiusura di intere filiere. «È un piccolo aiuto non risolutivo, per ammortizzare i folli aumenti, con il gas che in Europa ha segnato +700%, serve un piano di lungo termine», commenta Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia.

Quelle del governo sono «misure congiunturali e non strutturali, il rischio che le nostre imprese siano costrette a ridurre o addirittura sospendere la produzione si farà sempre più concreto», dice il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso. Un allarme che arriva all’unisono tra territorio e categorie, in particolare quelle più esposte al caro energia: «sono piccoli interventi spot, occorrono misure strutturali come in Francia e Germania. Tra l'altro le misure sono finanziate con i proventi delle aste Co2 pagate dalle imprese energivore, che dovrebbero essere utilizzati per la decarbonizzazione dell'industria», commenta Lorenzo Poli, presidente di Assocarta. Stessi toni da Assovetro, con il direttore Walter Da Riz: «Il solo settore del vetro dà lavoro a 60mila dipendenti, così è sempre più alto il rischio chiusura. Spero che ci sia un prossimo provvedimento per recuperare».

Un «piccolo aiuto, mentre i numeri presentati da Confindustria e l’impatto dei rincari richiedono un intervento complessivo in tempi stretti e con una visione di lungo termine», è il commento del presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay. «Se il governo proseguirà nella direzione appresa in queste ore la tempesta diventerà perfetta. Confindustria Alto Adriatico con i consorzi è al fianco delle imprese ma in questo contesto non si possono fare miracoli», è la reazione di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.

«Ci sono criticità di lungo periodo, molte proposte non sono state prese in considerazione», dice Alessandro Spada, presidente Assolombarda. «Le prime bozze circolate sono veramente modeste, siamo delusi, me misure del governo non incontrano le esigenze delle imprese», condivide Angelo Camilli, presidente Unindustria. «Misure non adeguate, non c’è nulla per calmierare l'aumento del 500% dei prezzi del gas, sembra ignorata la disponibilità data a coinvestimenti per estrazioni aggiuntive», dice Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica.

Segnali «deludenti» per Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania: «Si deve invertire la rotta con misure strutturali in Campania la situazione è diventata insostenibile». Per Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari-Bat «non bastano più i pannicelli caldi, le imprese chiedono che l'Italia, come Francia e Spagna, faccia una scelta forte di politica industriale». Non sono soddisfatti nemmeno gli industriali della Calabria, come dice il numero uno Francesco Somma: «Il governo ha raccolto le nostre sollecitazioni, ma – ha detto - non ha tenuto conto delle proposte che abbiamo avanzato. La situazione provocherà conseguenze economiche e sociali». Un’emergenza che, per Roberto Valvassori, delegato Anfia (industria automobilistica) rappresenta «una vera pandemia. Intere filiere industriali hanno elevati ordini ma per via del caro energia non riescono a decidere se produrre in perdita o fermarsi».