Caro energia, l’Opec+ non soccorre il mercato: petrolio Wti al record da 7 anni

L’Opec Plus non è venuta in soccorso dell’economia globale, alle prese con uno shock energetico sempre più pericoloso e il prezzo del petrolio ha fatto un ulteriore balzo in avanti: il Wti si è spinto ai massimi da sette anni, sopra 78 dollari al barile, mentre il Brent per la prima volta dal 2018 ha toccato quota 82 dollari.

Gli analisti a dire il vero non si aspettavano un cambio di rotta da parte della coalizione e in vista del vertice di lunedì 4 non erano nemmeno circolate voci su un possibile...