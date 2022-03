Caro-energia, lo Stato in aiuto di famiglie e imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Misure urgenti per limitare la carenza di gas e petrolio causata da pandemia e guerra, aiuti alle imprese per l'approvvigionamento energetico e bonus sociali per le famiglie contro il caro-bollette. Sono i tre fronti principali su cui agisce il nuovo decreto legge Energia.

Ma non esauriscono i contenuti del provvedimento: per trovarne la copertura finanziaria, viene anche aperta una nuova finestra temporale in cui è possibile rivalutare le quote di partecipazioni societarie e i terreni, pagando un'imposta sostitutiva. Inoltre, sono stati adeguati i prezzari dei materiali che servono a stilare i bandi degli appalti.

A breve è prevista un’ulteriore roenata di provvedimenti governativi contro il caro-energia.

Gli approfondimenti e le considerazioni degli esperti del Sole 24 Ore su tutte queste novità 2022 arricchiscono il Focus di Norme & Tributi in uscita con «Il Sole 24 Ore» martedì 15 marzo 2022 a 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano.