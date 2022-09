Caro energia, le mosse dell’Europa: Italia prepara nuovo decreto, Germania vara aiuti da 65 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa dei prezzi dei beni energetici non regolamentati in Italia, che ad agosto (dati provvisori) ha contribuito a spingere l’inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985, è sotto la lente del Governo. «Già in questa settimana ci sarà un intervento ancora per calmierare i costi energetici da parte del governo. L’obiettivo è approvare il decreto sostegni in questa settimana, si lavora in questa direzione», ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio 24. Alla stato attuale l’indicazione che trapela è per un Consiglio dei ministri giovedì 8 settembre, che dovrebbe dare il via a un pacchetto che si dovrebbe attestare sui 10 miliardi

Misure a sostegno del mondo produttivo

Secondo i primi riscontri, dovrebbe essere in particolare il mondo produttivo - piegato dal caro bollette e dall’aumento generalizzato dei costi delle materie prime - al centro del provvedimento di prossima emanazione. Si parla della possibilità di agire sul credito di imposta (aumento, proroga, o entrambe le leve) per le imprese energivore, ma anche di un intervento diretto alle pmi in crisi di liquidità e di quote di elettricità a buon mercato (provenienti dalle rinnovabili) riservate a determinati settori industriali. L’obiettivo numero uno è scongiurare il rischio di un vero e proprio blocco produttivo. Per ora i tecnici del governo sono concentrati a valutare come meglio orientare i fondi a disposizione. Accanto agli interventi più prettamente energetici, si è iniziato a ragionare anche sulle misure per sostenere lavoro e occupazione alla luce dei rallentamenti della produzione in molte aziende, in primis quelle manifatturiere. Tra le ipotesi allo studio, si guarda con attenzione a una replica della “Cig scontata” fatta lo scorso marzo con il primo decreto Aiuti, e terminata il 31 maggio.

Franco: nuovo dl in limiti bilancio

Intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il responsabile dell’Economia Daniele Franco ha ricordato che il costo delle importazioni energetiche 2022 dell’Italia vola verso i 100 miliardi, circa 60 in più rispetto al 2021. «la possibilità di fiscalizzare l'aumento del costo dell'energia - ha aggiunto - trova dei limiti nel nostro bilancio pubblico con il debito molto elevato e i tassi d'interesse tendenzialmente crescenti». Le misure saranno dunque finanziate senza effettuare un nuovo scostamento, nei limiti di bilancio.

Berlino, piano da 65 miliardi contro il caro prezzi

E mentre in Italia si cerca di fare il punto su misure e risorse da assegnare al nuovo provvedimento, la Germania di Olaf Scholz, in crisi come tutta Europa a causa degli effetti della guerra di Putin, ha approvato un pacchetto di misure da 65 miliardi di euro per andare incontro a cittadini e imprese. Si tratta del terzo e più poderoso intervento varato dalla coalizione di Spd, Verdi e Liberali (dopo il secondo da 30 miliardi) per contrastare il caro prezzi, che sta mettendo a dura prova la locomotiva dell’Ue. In questo caso il Paese è alle prese con una gara col tempo, in vista dell’inverno, a causa dell’emergenza gas, e con lo spettro della recessione, preannunciata da molti economisti. Mentre l’inflazione incalza: ad agosto ha segnato il 7,9% e ci si aspetta che raggiungerà le due cifre nei prossimi mesi. Fra le misure più rilevanti del nuovo pacchetto, la decisione di usare gli extra profitti realizzati proprio da alcune società energetiche grazie all’impennata dei prezzi di mercato per alleggerire le bollette delle famiglie.