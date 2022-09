Caro energia, dalla proroga della Cig a interventi per le piccole imprese: le ipotesi del Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il governo continua la corsa per mettere a punto un nuovo pacchetto di sostegni a famiglie e imprese contro il caro-energia. Servirà ancora qualche giorno per avere una ricognizione delle risorse realmente a disposizione: si attendono i calcoli dell’andamento delle entrate anche di agosto e, soprattutto, gli incassi della tassa sugli extraprofitti, dopo la stretta introdotta proprio con il decreto aiuti bis a inizio agosto.

Nonostante il pressing di alcuni partiti, da Fdi a Italia Viva, e delle imprese coinvolte, per cambiare la base imponibile del contributo straordinario, è difficile che si possa intervenire in modo così radicale. Possibile invece che arrivi, con un nuovo decreto, qualche ritocco che delimiti meglio, ad esempio, le operazioni infragruppo coinvolte.

Loading...

Le misure allo studio

Calcoli che serviranno a valutare, in base al perimetro dei fondi a disposizione, se ci siano i margini per una proroga della Cig straordinaria (a carico dello Stato) per chi è in difficoltà proprio per i costi dell’energia. E mentre si valuta come intervenire di nuovo con il credito di imposta per le imprese energivore, si stanno studiando anche interventi diretti, in particolare per le piccole imprese in crisi di liquidità perché si ritrovano a pagare bollette stellari. Intanto oggi, 1° settembre, si terrà il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: lLa riunione potrebbe servire però anche per condividere il piano per i risparmi energetici che il ministro per la Transizione ecologica sta completando: Roberto Cingolani potrebbe fare una informativa ai colleghi anche per fermare indiscrezioni e proposte circolate nelle ultime settimane - dalle scuole chiuse il sabato allo smart working per due mesi nella Pa.

Il veicolo: per ora un nuovo decreto

Le nuove misure che il governo punta ad approvare al più presto, non dovrebbero confluire almeno in un primo momento nel decreto aiuti bis. In commissione al Senato, che ha avviato l’esame del provvedimento, il governo ha spiegato di non essere intenzionato a presentare emendamenti. Il nuovo decreto, in questo scenario, sarebbe quindi lasciato al nuovo Parlamento per la conversione, con tempi che rischiano di essere altrettanto compressi visto che la scadenza si sovrapporrebbe alla formazione delle nuove Camere e del governo. Probabile, però, che alla fine il nuovo decreto - una volta definite le misure - venga trasformato in un emendamento proprio al decreto aiuti bis.