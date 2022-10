Caro energia, dagli stoccaggi a bonus e bollette: come sarà l’inverno?

L’Agenzia internazionale per l’energia: in Europa risparmi cruciali per passare l’inverno

E se in Italia crescono gli stoccaggi di gas, nel rapporto trimestrale l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) pone l’accento sul fatto che le misure per risparmiare gas in Europa saranno «cruciali» il prossimo inverno per mantenere le scorte a livelli sufficienti in caso di un taglio totale del gas russo o di un “colpo di freddo”. «Senza una riduzione della domanda di gas e se la fornitura russa fosse interrotta, gli stoccaggi arriverebbero a meno del 20% a febbraio, ipotizzando un livello elevato di fornitura di GNL e al 5% in caso di fornitura bassa di GNL», sottolinea l’Agenzia. Questo «aumenterebbe il rischio di interruzione in caso di una ondata di freddo». Secondo le stime dell’Iea, una riduzione durante l’inverno della domanda europea di gas di circa il 9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni, «sarebbe necessaria per mantenere i livelli di stock al di sopra del 25%»; la domanda dovrebbe calare del 13% rispetto a questa media «per mantenere livelli di stoccaggio superiori al 33%», sempre in base alle forniture di GNL.

I bonus e le agevolazioni a disposizione (allo stato attuale)

Fin qui il punto, allo stato attuale, sulla disponibilità di gas. Un altro tassello da prendere in considerazione nel famoso puzzle che andrà a costituire l’inverno 2022-2023 è quello dei bonus e dei sostegni per le famiglie. Per contrastare il caro-energia, il decreto Aiuti-bis ha rafforzato il bonus sociale elettrico e gas (uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico) per il quarto trimestre 2022, sospendendo, tra l'altro, le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Il taglio delle accise sulla benzina (ma anche gasolio e gpl) è stato esteso dal decreto Aiuti ter al 31 ottobre. Mentre l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Quanto al bonus trasporti, ovvero il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro, potrà essere richiesto fino a dicembre. Infine, il bonus una tantum di 150 euro per aiutare i cittadini a sopportare i costi delle bollette impazzite. Andrà - direttamente in busta paga - ai lavoratori dipendenti che a novembre hanno avuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro, e ai pensionati e lavoratori autonomi con redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. Il contributo sociale interesserà una platea di 22 milioni di persone, inclusi gli incapienti.

Bollette, stangata per la luce,+1.300 euro sulle famiglie nel 2022

Disponibilità di gas, agevolazioni. Infine, un’altra tessera del puzzle: le bollette. Che cosa accadrà su questo fronte? Secondo l’Arera, l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente, non sarà un raddoppio delle bollette della luce ma pur sempre una stangata quella in arrivo nell’ultimo trimestre del 2022 per famiglie e imprese italiane con contratto dell’elettricità nel mercato tutelato: avranno un rialzo del 59%. «Un raddoppio delle bollette avrebbe potuto spingere all’aumento della morosità delle famiglie e del sistema energetico», ha sottolineato il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini. Ma il conto di fine anno, quello sì, andrà oltre il 100% rispetto al 2021: sarà di circa 1.322 euro rispetto ai 632 euro circa dell’anno scorso. Intanto i sindaci vedono nero per il caro bollette e chiedono al governo di stanziare un altro miliardo di euro da qui a fine anno per consentire di poter andare avanti. «Si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e tagliare i riscaldamenti», avverte il sindaco di Novara, nonchè delegato Anci al fisco locale, Alessandro Canelli. L’allarme dei Comuni mette a disposizione un’altra tessera di un puzzle. L’inverno che verrà è già un osservato speciale.