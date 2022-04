Caro energia, lo studio Cer: con le rinnovabili rischio aumento costi. A breve non sostituiscono il gas

AUMENTO STIMATO DELLA DOMANDA DEI METALLI NECESSARI PER LE BATTERIE DEI VEICOLI ELETTRICI Loading...

Le incognite legate alle fonti rinnovabili

La strategia di puntare sulla produzione di fonti rinnovabili, ricorda il CER, deve tuttavia fare i conti con il fatto che queste ultime richiedono più materiali di base rispetto alle loro controparti costruite sui combustibili fossili. «Basti pensare - si legge ancora nel rapporto - che in media, un’auto elettrica contiene sei volte più minerali di un’auto convenzionale, mentre un impianto eolico onshore ne richiede nove volte di più di una centrale a gas naturale. La transizione determina pertanto una straordinaria crescita della domanda di materiali di base, la cui offerta è però rigida nel breve-medio periodo».

Il caso automotive

L’indagine porta ad esempio l’automotive: «La sofferenza del settore automobilistico per la scarsità incontrata nella fornitura di semiconduttori nel passaggio dal motore termico a quello elettrico è un chiaro esempio delle strozzature che possono rallentare il cambiamento dei paradigmi produttivi».

Il nodo geopolitico

Non solo: dal lato geopolitico «si deve poi considerare che il numero di paesi che detengono i minerali di base per la transizione è ancora più ristretto del numero dei paesi produttori di fonti fossili e questo significherebbe che si sta andando incontro a un ulteriore aumento del grado di oligopolio dei mercati energetici. Con l’ulteriore preoccupazione che alcuni dei maggiori detentori di materie prime per la transizione sono paesi a basso grado di sviluppo o comunque ad alta instabilità politica,facilmente passibili di subire l’influenza di alcune grandi potenze (ad esempio, il 70% della produzione e il 50% delle riserve di cobalto si trova in Congo, mentre il Cile e l’Indonesia hanno una preminenza, rispettivamente, su litio e rame)».

Il passaggio a nuove fonti non implica necessariamente una riduzione dei costi

Di qui, la conclusione, espressa nell’indagine: «Questo insieme di fattori evidenzia come il passaggio a nuove fonti energetiche non comporti necessariamente né una riduzione di costi, né un aumento del grado di concorrenza sul mercato e come inoltre l’abbassamento dei livelli di inquinamento potrebbe rivelare intensità inferiore a quella al momento associata agli obiettivi di ricomposizione del paniere energetico mondiale».

È stato un errore cancellare nel 2014 il progetto South Stream

«Con ogni probabilità - si legge nel rapporto - la crisi del gas naturale in Europa non avrebbe assunto tali proporzioni se a dicembre 2014 non fosse stato cancellato il progetto South Stream, fortemente rispondente agli interessi dell’Italia, che attraverso i fondali del Mar Nero, avrebbe dovuto rifornire l’Europa dal suo versante Centromeridionale con 63 Gm3, coprendo il 16,5% circa del fabbisogno annuo. Un’opera - continua ancora il documento - che avrebbe conseguito il fondamentale obiettivo di rafforzare la diversificazione delle vie di transito del gas naturale, ma che ha incontrato l'ostilità degli Stati Uniti e insormontabili ostacoli posti dalla Commissione europea col Terzo Pacchetto Energia».