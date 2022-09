Caro energia, terme nella morsa «Investiamo nelle rinnovabili»

Un imprenditore del settore che preferisce parlare sotto anonimato, nel padovano, conferma che il caro prezzi dell’energia «è davvero tremendo» e che servono aiuti. Da parte sua sta sentendo dei consulenti per valutare se dotarsi di un impianto per energie rinnovabili; chiarisce,però, è ancora lontano dal prendere una decisione.

Per il settore termale scommettere sulla sostenibilità può essere più di una mossa per dribblare le bollette astronomiche. Può diventare una strategia per presentarsi con una marcia in più a un tipo di consumatore cui la ricerca di uno stile di vita sano si associa sempre più alla sensibilità ambientale. Ne sono convinti i gestori delle Terme di Comano, in Trentino, che due anni fa hanno indetto un bando per una riqualificazione completa dello stabilimento con l’obiettivo della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). I lavori, previsti per inizio 2023, comprenderanno «l’installazione di un campo fotovoltaico molto più ampio di quello attuale, grazie al quale autoproduciamo circa il 5% dell’energia – spiega Elena Andreolli, consigliera delegata dell’Azienda consorziale Terme di Comano –. Altro obiettivo della ristrutturazione, durante la quale lo stabilimento resterà aperto, è un sistema di monitoraggio e gestione dell’uso dell’acqua e del calore, per ottimizzare il lavoro degli impianti ed evitare sprechi».

Andreolli osserva che da tempo l’azienda si sforza di operare in un’ottica green. «Abbiamo dotato i 14 ettari del nostro parco di illuminazione a Led, costruito vasche per raccogliere l’acqua piovana e usarla per irrigare, e ricicliamo oltre l’85% dei nostri rifiuti. L’obiettivo principale dell’azienda, costituita da cinque comuni, è lo sviluppo socioeconomico del territorio, e per noi questo significa anche responsabilità ambientale».

La partecipazione di più attori a livello territoriale sembra essere una chiave per affrontare i momenti difficili. Allo stabilimento termale di Comano, ad esempio, l’elettricità è fornita dal Consorzio elettrico industriale di Stenico che, dice Andreolli, «redistribuisce per quanto possibile le plusvalenze, essendo una società senza scopo di lucro, e comunque riesce a calmierare un po’ i prezzi». Non è certo una panacea ma qualunque risparmio è benvenuto in un momento come questo: pur con i prezzi calmierati dal consorzio, se nel 2019 le Terme di Comano avevano messo a bilancio 400mila euro per gas ed elettricità, quest’anno la cifra è raddoppiata.

Prendere questa crisi energetica come uno stimolo, per quanto sgradito, a puntare con decisione su sostenibilità ed energie rinnovabili può essere una buona decisione. Al settore il potenziale non manca. Il turismo termale si colloca all’interno di quella cosiddetta wellness economy globale che la crescente attenzione per uno stile di vita sano, sommata alla ricerca di momenti per sfuggire a stress e ritmi frenetici, hanno portato a sfiorare i 5 trilioni di dollari nel 2019.