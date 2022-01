Caro energia, al via il tavolo Giorgetti-imprese per frenare le bollette

1' di lettura

Al via il tavolo energia al ministero dello Sviluppo economico convocato da Giancarlo Giorgetti. Al centro della discussione - con il mondo delle imprese (Confindustria con le diverse associazioni di settore) - gli aumenti dei prezzi di luce e gas mentre proseguono i lavori sul decreto per attenuare i rincari. Un incontro c’è stato questa mattina a Palazzo Chigi, dove hanno partecipato i tecnici del ministero dell’Economia e del ministero della Transizione ecologica. Il provvedimento, che in questi ultimi giorni ha subito un’accelerazione, dovrebbe approdare nel prossimo consiglio dei ministri. Questo al netto di alcuni ritardi per via dell’esame di determinati aspetti delicati, su cui si stanno concentrando in queste ore le attenzioni del governo.

Delimitato il “perimetro” di interventi emergenziali

Il tavolo sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo è stato convocato da Giorgetti per prestare attenzione al mondo delle imprese che stanno soffrendo per via dell’impennata dei prezzi di luce e gas. Nel corso dell’incontro - al quale partecipano anche il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto e la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava - si valuteranno proposte e osservazioni.

In base a questo - secondo quanto si apprende - verrà delimitato il “perimetro” di interventi emergenziali, per poi capire quali siano le misure su cui sta lavorando il governo per le diverse filiere.