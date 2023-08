Caro libri, rischio aumenti a settembre. Il governo studia misure: ipotesi detrazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Quello del caro libri è un tema molto caro al Governo e sul quale stiamo lavorando approfonditamente». Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretaria di Stato al ministero dell’Istruzione e del merito. «Il ministro Valditara - ha aggiunto Frassinetti - ha già incontrato in questi giorni il ministro Giorgetti per discutere dell’introduzione di misure che vadano a sostegno delle famiglie, che si parli di detrazioni, come avviene già in altri Paesi, o di fondi da stanziare per sostenere il diritto all’istruzione. Si tratta di una priorità per noi e stiamo lavorando per dare risposte concrete al problema».

Studenti: non bastano mercatini usato, governo stanzi fondi

«Le famiglie, a causa dell’inflazione, hanno maggiori spese. L’aumento del prezzo dei libri è un problema molto serio che aggrava una situazione già precaria per molti», ha sottolineato Paolo Notarnicola, coordinatore della Rete degli Studenti Medi, intervenendo sul problema del caro libri per le scuole. «Dal canto nostro noi abbiamo creato dei mercati dell’usato per agevolare le famiglie, ma su questo tema è necessario che intervenga il Governo stanziando un fondo per far fronte al », ha sottolineato il leader studentesco. «Ci sono comuni che mettono a disposizione dei fondi per l’acquisto dei libri - ricorda - ma vanno solo a chi ha Isee basso, molto al di sotto di 10mila euro». Una misura, dunque, che va ampliata, secondo la Rete. D’altra parte, ha affermato Notarnicola, «il problema è che non bisognerebbe cambiare i testi a seconda della volontà dell’editore. Di fatto - è la denuncia - sono sempre gli stessi volumi con qualche minima aggiunta e modifica, ma gli studenti sono comunque costretti a comprarli ex novo. Bisognerebbe limitare questo processo estendendo la possibilità di non cambiare libri per almeno sei anni».

Ambrosini (Ali): non alimentare polemiche sterili

Invita alla calma invece Paolo Ambrosini, presidente di Ali, l’Associazione Librai Italiani Confcommercio. «Se andiamo a vedere i dati sull’andamento inflattivo - ha sottolineato Ambrosini - e lo paragoniamo all’aumento dei prezzi dei libri di testo non c’è corrispondenza: l’inflazione è al 6-7%, i libri sono aumentati del 3 massimo 4%, praticamente la metà. Il problema c’è, ma non bisogna alimentare polemiche sterili: il rischio più grande è quello di togliere ai nostri figli la possibilità di studiare».



Il Codacons vara osservatorio caro libri: denunce per truffa se aumenti illegittimi

Intanto il Codacons è pronto a scendere in campo contro i rincari dei libri di testo per le scuole. «Già si prevede un aumento del costo dei libri del tutto illegale - ha detto all’AdnKronos Carlo Rienzi, presidente del Codacons -. Come ogni anno, magari si faranno delle piccole modifiche ai testi, una nuova prefazione, capitoli introduttivi... Insomma, cambiamenti minimi per dire che si tratta di un nuovo testo e che come tale deve essere acquistato ex novo per sostituire quello dell’anno precedente». Il Codacons si è preparato a monitorare la situazione: «Abbiamo creato un osservatorio - ha spiegato Rienzi - per controllare tutti i libri, soprattutto i dizionari, i vocabolari, le grammatiche: verificheremo se nei testi ci saranno cambi sostanziali, altrimenti siamo pronti anche a denunciare per truffa».

Il Comune di Roma conferma i buoni libro

Intanto la giunta capitolina ha confermato l'erogazione dei buoni libro per l'anno scolastico 20223/24. Saranno assegnati agli studenti degli istituti di istruzione secondari di primo e secondo grado che fanno parte di nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore a 15.493,71 euro.Gli alunni e le alunne aventi diritto potranno usufruire del contributo prima dell'inizio dell'anno scolastico, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida annuali della Regione Lazio. A partire dal 21 agosto 2023 sarà online il bando di partecipazione tramite il quale le famiglie potranno presentare la propria richiesta. Questo intervento mira a sostenere le famiglie che più ne hanno bisogno, assicurando a ogni studente l’accesso ai materiali didattici fondamentali per un apprendimento di qualità. I “buoni” potranno essere spesi nelle librerie convenzionate con Roma Capitale e riguardano, oltre ai libri di testo cartacei o digitali, anche l’acquisto di dizionari e libri di narrativa, sussidi digitali, notebook, tablet, software, usb e stampanti.