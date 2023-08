Caro materiali, più ristori ma solo per alcuni

Vale 1,1 miliardi di euro la disposizione dell’articolo 19 del decreto Asset per l’aumento dei ristori per il caro-materiali delle opere finanziate, anche in piccola parte «sulle risorse previste dal Pnrr, dal Pnc o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea» che però contemplino il general contractor. In questo caso - e non per tutte quindi - si applicherà un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni contabilizzate nel 2022 e del 35% per quelle nel triennio 2023-2025.

La ripartizione finanziaria è così articolata: 156,4 milioni per il 2023, 563,45 per il 2024 e 392,35 milioni per il 2025. La copertura fino a concorrenza, recita la norma, viene individuata nel Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Altri 585mila euro andranno poi all’Unità di missione per il Pnrr del Mit e saranno destinati alle attività di controllo.