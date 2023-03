Caro prezzi anche al museo, da oggi aumenta il biglietto agli Uffizi: ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aumento dei costi nel settore energetico ha ricadute anche sulla cultura. Il Cda degli Uffizi ha deciso infatti di aumentare il prezzo del singolo ingresso individuale alla Galleria delle statue e delle pitture in alta stagione. A partire da oggi 1 marzo sarà di 25 euro invece degli attuali 20. L’aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle statue e delle pitture ed esclusivamente in alta stagione (cioè dal 1 marzo a 30 novembre)

Sconto mattutino in alta stagione

Al contempo viene introdotto, sempre in alta stagione, uno sconto mattutino, già sperimentato con successo a Palazzo Pitti: chi entra al museo tra le 8,15 e le 8,55 del mattino paga solo 19 euro, risparmiando quindi sei euro. Invariati i prezzi dei biglietti di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che fanno parte del complesso Gallerie degli Uffizi. Per la bassa stagione non cambiano i prezzi d'ingresso (12 euro agli Uffizi) e tutta la scontistica di bassa stagione, oltre agli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family.



Schmidt: gennaio record con 282.000 ingressi alle gallerie

Ma il numero dei visitatori è in crescita, con prenotazioni in aumento malgrado i rincari. «Abbiamo appena concluso gennaio come mese con più visitatori nella storia delle Gallerie degli Uffizi, con 282.532 presenze. Non solo il 110% in più rispetto all’anno scorso, ma addirittura un 28% in più rispetto al 2019 che era l’anno del record assoluto, con circa 4,4 milioni di presenze in tutto l’anno. Noi siamo molto ottimisti che quest’anno potremo superare questo record, ce lo dicono tra l’altro anche le prenotazioni» ha detto nei giorni scorsi il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt

Prenotazioni in aumento malgrado i rincari

«Dopo il nostro annuncio dell’adeguamento del prezzo del biglietto - ha aggiunto Schmidt - non è successo quello che alcuni avevano previsto, ovvero un calo di persone, al contrario è proprio esplosa la richiesta dei biglietti e quindi anche per quanto riguarda le prenotazioni siamo messi molto bene e abbiamo decisamente più prenotazioni rispetto al 2019 anche per l’alta stagione». La sfida per il futuro, ha aggiunto Schmidt «è poter estendere l’offerta con orari prolungati in alta stagione, anche con l’apertura del lunedì pomeriggio»

Sangiuliano: un biglietto per il Pantheon per migliore tutela



Intanto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rilancia sul progetto in cantiere di introdurre un biglietto per visitare il Pantheon a Roma. «Il Pantheon è in assoluto il monumento più visitato. Ma ha dei costi, perché non far pagare il biglietto, vincolando quello che si ricaverà alla cura e alla tutela del bene e del contesto?». «Un turista straniero che spende migliaia di euro per venire da noi perché non dovrebbe pagare 3 o 4 euro per visitare il Pantheon? Il tema non è buttare le risorse nel calderone, ma vincolarle alla salvaguardia del bene e al miglioramento dell’ambiente urbano» ha spiegato il ministro