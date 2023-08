Caro prezzi: in spiaggia torna il pranzo al sacco, dalla caprese alla macedonia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Insalata di riso o di pollo, caprese, polpette, macedonia. Complici l’inflazione e il caro vacanze torna il pranzo al sacco in spiaggia. Un modo per risparmiare senza rinunciare alla tintarella. Il dato emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che fotografa la nuova tendenza al fai da te lungo le coste italiane sotto la spinta dal caro prezzi. Anche se rispetto al passato sono completamente cambiate le preferenze e si afferma il cestino all'insegna del green e dell'attenzione alla linea.

In testa insalata di riso o di pollo e la macedonia

In testa alle preferenze per l’ora di pranzo in spiaggia c'è – sottolinea la Coldiretti – l'insalata di riso, di pollo o di mare portata da casa e scelta dal 34% dei vacanzieri, seguita dalla tradizionale macedonia con il 18% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 12% dei vacanzieri. Tra i piatti preferiti – continua la Coldiretti – arretrano invece le ricette più radicate della tradizione popolare “fagottara” dalla frittata di verdure o pasta (7%) alla parmigiana (5%) e alle lasagne (5%) fino alle polpette (4 per cento).

La svolta salutista degli italiani

Nell’Italia degli anni '50 restano indimenticabili le immagini cinematografiche dei “fagottari”, che si presentavano in spiaggia armati di cocomero, lasagne e parmigiana di melanzane. Ora, invece, oltre che al caro prezzi, la scelta degli alimenti da consumare in spiaggia è legata anche alla svolta salutista di molti italiani – precisa Coldiretti – alla ricerca della forma fisica oltre che della praticità.

Un terzo della spesa turistica è dedicata al cibo

Il cibo resta comunque un ingrediente importante della vacanza in Italia dove circa 1/3 della spesa turistica – stima la Coldiretti – viene destinata alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. Una tendenza sostenuta dal fatto che l’Italia – ricorda Coldiretti – può contare sul maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute 320, 415 vini Doc/Docg e 5.450 prodotti alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori.

Prandini: la difesa della biodiversità è il valore aggiunto delle produzioni agricole

«L’Italia è il solo Paese al mondo che può vantare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica», ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. «La difesa della biodiversità non ha solo un valore naturalistico, ma è anche il vero valore aggiunto delle produzioni agricole nazionali e un motore trainante della vacanza Made in Italy».