Caro-prezzi, tutte le misure dei Dl Aiuti-bis e Aiuti-ter per imprese e famiglie

Con la conversione in legge del Dl Aiuti-bis e il varo del Dl Aiuti-ter, si chiude il ciclo di sostegni del governo Draghi a imprese e famiglie su energia, inflazione e bonus, compresi quelli edilizi.

Gli esperti del Sole 24 Ore illustrano le novità settore per settore, coordinando il contenuto dei due provvedimenti. Dai bonus elettricità e gas potenziati alle famiglie, ai tassi allineati ai Btp per le garanzie Sace sui prestiti alle imprese passando per i nuovi fondi e sostegni agli enti del Terzo settore, sono numerosi i provvedimenti presi settore per settori.

