Caro sindaco, ti capisco ma sbagli: lo smart working è già realtà

So bene che, leggendo queste parole, anche tu sindaco non potrai che convenire con me che a un modo di lavorare basato su questi valori non si può far altro che dire: sì, è ciò che serve sia alle persone sia alle imprese.

Ecco perché dobbiamo essere d'accordo che lo smart working sia al centro del ridisegno del lavoro e che, di conseguenza, debba portare con sé un ripensamento di tutti gli spazi urbani e del vivere la città, come pochi giorni fa ha ben raccontato il Financial Times, immaginando una città in cui tutto è raggiungibile in 15 minuti a piedi o in bicicletta.

Caro Sindaco, ti capisco perché una città senza lavoratori in movimento continuo è diversa dalla Milano che siamo abituati a vivere. Il presidente di Epam, l'associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, ha dichiarato che gli esercenti lamentano un calo del 70% a pranzo a causa dello smart working, per il fenomeno South Working si stima un allontanamento potenziale di centomila lavoratori.

E certo questi non sono che i primi effetti, perché immaginare che negli uffici le persone si alterneranno alla stessa scrivania significa una importante riduzione di metri quadri, e al tempo stesso anche uno spostamento di persone a vivere in comuni più piccoli e più lontani, dovendo andare in azienda magari solo due giorni a settimana. Potrebbero calare i prezzi degli immobili commerciali e privati, diverse piccole attività si troveranno a ripensare la propria offerta, alcuni servizi pubblici e privati dovranno essere completamente riprogettati.

Fa paura, perché il percorso non è definito, ma ci offre l'opportunità di ridisegnare i ritmi, gli spazi e i tempi di Milano.