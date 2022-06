Caro-spread? «Cinque motivi per cui oggi fa meno male all’Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Rispetto alle crisi del passato, questa volta l’Italia può sopportare più a lungo un aumento dello spread tra BTp e Bund. Perché ha le spalle più larghe. Certo, se il differenziale tra i titoli di Stato arrivasse a 400 punti base il discorso cambierebbe, ma oggi ci sono molti motivi per dire che l’Italia è più al riparo rispetto al passato da una crisi dello spread». Myles Bradshow, Capo delle strategie globali aggregate del Reddito Fisso di JP Morgan Asset management, in un colloquio con Il Sole 24 Ore indica almeno cinque ragioni per cui l’impatto del rialzo dello spread questa volta potrebbe essere minore che in passato.

Banche più solide: minor impatto sull’economia

La prima passa per le banche. Il mercato sa che gli istituti creditizi italiani hanno oltre 400 miliardi di euro di BTp nei loro bilanci e sa che ogni rialzo dello spread va a indebolire la loro forza patrimoniale. Il problema è sempre stato questo: più lo spread dei BTp sale, più si deteriorano i coefficienti di patrimionio delle banche. E questo riduce la loro capacità di erogare credito a famiglie e imprese. Il credit crunch del 2012-2015 è stato dovuto a questo circolo vizioso banche-spread.

Ma Bradshow suggerisce più cautela rispetto al passato: «Oggi il sistema bancario italiano è molto più forte – osserva –. Proprio le crisi degli anni passati hanno costretto gli istituti di credito a rafforzare il patrimonio, per cui oggi sono sufficientemente forti per sostenere un aumento dello spread. Questo significa che il rialzo del differenziale BTp-Bund avrà un impatto minore sull’economia reale rispetto al passato».

Vita media del debito lunga

Ci sono poi altri motivi per stare – a suo avviso – più sereni. Innanzitutto il fatto che la vita media del debito pubblico italiano è molto lunga, quasi 7 anni. «Prima che l’aumento dei tassi abbia un impatto significativo sul costo del debito e sui conti pubblici servirà tempo», osserva Myles Bradshow. Per dirla semplice: dopo aver emesso titoli di Stato per anni a tassi bassi, prima che l’incremento attuale vada ad incidere sul costo dell’intero debito pubblico servirà molto tempo.

L’altro motivo per cui Bradshow mostra una certa tranquillità è legato al fatto che questa volta l’aumento dello spread non è dovuto a un motivo specifico italiano, ma a ragioni generali legate all’inflazione e alla svolta della Bce.