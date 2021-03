Caro-tassi: perché i fondi obbligazionari rischiano un conto salato da 200 miliardi

4' di lettura

Non sembra essersi ancora placata la bufera che ha investito i rendimenti obbligazionari da inizio anno, complici i timori di un ritorno dell’inflazione (almeno negli Stati Uniti) e del conseguente rallentamento da parte delle Banche centrali di quelle misure che da oltre un decennio stanno fornendo la benzina per il più spettacolare rally di sempre nel mondo del reddito fisso. A ricordarlo è l’ulteriore fiammata del titolo di Stato decennale americano, che funziona come una sorta indicatore universale...