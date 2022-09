Caro vita, dalla luce all’assicurazione auto: le app che aiutano a risparmiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un contesto di inflazione alle stelle, possono essere una bussola per un corretto utilizzo degli elettrodomestici, per fare scelte e adottare comportamenti che consentano di risparmiare sulla bolletta. È infatti possibile affidarsi ad alcune app per scoprire soluzioni che consentono di tagliare i costi di luce e gas: da Beeta a Mister Bolletta a Voltz, da Switcho a Dez it, le proposte non mancano.

In realtà questo tipo di applicazioni, che non rientrano nell’ambito di quelle che controllano il termostato o gli altri dispositivi di casa (la casa domotica, grazie alla quale è possibile controllare luci, elettrodomestici come il frigorifero, la caldaia, il condizionatore eccetera), esistono “da sempre”, ancor prima dell’emergenza bollette. Ora il loro contributo potrebbe risultare di particolare attualità. Alcune forniscono indicazioni per risparmiare sull’assicurazione auto, altre per non sprecare il cibo.

Di seguito alcune soluzioni.

Beeta

Cuore del sistema è, in questo caso, la Beeta Box, un gateway multiprotocollo, aggiornabile da remoto, che va installato su desk o a parete. La Beeta Box raccoglie i dati inviati dai sensori di bordo, da quelli installati nell’ambiente e da quelli collegati con gli impianti energetici della casa e li invia al wall display e ad una piattaforma cloud, dove vengono resi disponibili per gli utenti sia attraverso un’interfaccia per pc sia tramite un’app per dispositivi mobile.

Mister Bolletta

L'app di “Mister Bolletta il maggiordomo per luce e gas” è scaricabile da Apple Store o Google Play. Una volta scaricata, si fa la fotografia dell’ultima bolletta, la si invia, e l’applicazione sceglie la migliore soluzione in base alle esigenze della persona che la utilizza e la inserisce in un gruppo di acquisto che garantisce le migliori tariffe sul mercato. Per ogni gruppo d'acquisto, Mister Bolletta tratta il prezzo con il fornitore e ottiene degli sconti che aumentano man mano che il gruppo si ingrandisce. L’app consente di scegliere fra 700 e più operatori e le migliaia di offerte sul mercato italiano, proponendo il cambio fornitore solo se c’è davvero un risparmio. In più, segue tutte le pratiche.