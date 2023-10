Caro voli, la carenza di collegamenti penalizza la Sicilia

Aeroporti siciliani polarizzati sul domestico



Altro dato interessante: i due aeroporti (Palermo e Catania) sono molto polarizzati sul domestico e presentano una connettività internazionale insufficiente (0.24 Palermo, 0.38 Catania; Napoli 0.58, Bologna 0.59, Bari 0.29). Le offerte di Palermo e Catania sono molto sovrapposte ed è difficile a livello regionale parlare di “specializzazioni aeroportuali” per cliente, vettore o destinazione. In termine di competizione fra le compagnie aeree, Palermo sconta la più alta dipendenza dal primo vettore (Ryanair al 52.8% dei posti offerti e ASK). Questo valore si assesta al 33.2% a Catania ed è generalmente compreso fra il 20 e il 40% negli altri aeroporti benchmark.

Sicilia, indice di intensità turistica modesto

Un altro ragionamento ha riguardato quello che gli esperti chiamano indice di intensità turistica definito «come rapporto fra il numero di arrivi e la popolazione residente». La Sicilia ha livelli di intensità turistica incredibilmente modesti rispetto a tutti gli aeroporti benchmark: «Posta a 1 la media europea (di 2.2 arrivi ogni abitante), Palma e Ibiza sono a 4.7, Rodi a 10 e Heraklion a 4.4. Palermo e Catania si fermano a 0.5. Cagliari mostra un intensità turistica allineata alla media europea. Scomponendo la Sicilia in Province, l’intensità turistica va da un massimo di Trapani (0.73) a un minimo di Caltanissetta (0.11)».

«Se non avessimo l’aereo in Sicilia questi 20 milioni di passeggeri non si saprebbe come farli viaggiare perché pur essendoci un incremento del navale e del ferroviario non è sufficiente a coprire soprattutto la domanda di arrivo in Sicilia che è ancora infinitamente più bassa di quella che potrebbe essere – dice Vito Riggio, ex presidente dell’Enac e oggi amministratore delegato di Gesap che gestisce l’aeroporto di Palermo –. Un altro dato che mi ha colpito, cioè l’indice di attrattività turistica siciliana è ancora molto basso, ma non perché manchi il sistema aeroportuale. Ma perché manca tutto il contorno. Un ritardo del pubblico come tale perché il pubblico non fa bene quello che dovrebbe fare. Cioè non fa infrastrutture primarie, non fa le fognature, non fa le strade».

Loading...