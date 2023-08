Caro-voli, come funziona l’algoritmo che ha fatto scattare l’intervento del Governo

Questa pratica commerciale, quando «comporti un pregiudizio economico per l’utente», d’ora in avanti è considerata scorretta nei collegamenti con la Sicilia e la Sardegna.

I picchi in caso di emergenze

Il Governo ha poi rilevato come l’utilizzo dell’algoritmo comporta che gli incrementi di prezzo legati al profilo soggettivo dell'utente non si riscontrano solo a ridosso delle vacanze ma anche in occasione di incidenti e calamità che precludono alternative allo spostamento in aereo. Lo si è visto in occasione del deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell’alluvione in Emilia-Romagna: in questi casi alla soppressione dei collegamenti ferroviari e all'inagibilità di alcuni tratti autostradali è seguita un'impennata della domanda di trasporto aereo con incrementi dei prezzi dei biglietti aerei che sono arrivati a toccare anche i mille euro.

Perciò è stato deciso che, in presenza di uno stato di emergenza nazionale o qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano impediti da eventi eccezionali, le procedure automatizzate di determinazione delle tariffe sono considerate una poratica commerciale scorretta.

Le regole europee

L’intervento del Governo italiano ha scatenato la reazione dell’ad di Ryanair Eddie Wilson («È ridicolo e illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato») e l’attenzione della Commisisone europea che «attende di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso» del provvedimento.

In particolare Bruxelles dovrà valutare se il decreto dell’Esecutivo Meloni violi quanto stabilito dal regolamento europeo (1.008 del 2008) in materia di trasporto aereo che, all’articolo 22 (Libertà in materia di tariffe), dice chiaramente che «i vettori aerei comunitari e, per reciprocità, i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari».