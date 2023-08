Caro-voli, freno all'algoritmo nei prezzi

Il Dl Asset impone lo stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante “un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo” e vieta di fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato, bollandola come pratica commerciale scorretta.

4/13 6/13 Menu