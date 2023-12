Caro voli, l’Antitrust “assolve” le compagnie ma avvia indagine conoscitiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le compagnie aeree hanno operato correttamente nella formulazione delle tariffe dei voli da e per la Sicilia. È la conclusione cui è arrivata l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, l’Antitrust, al termine di un’istruttoria sul “caro voli” avviata a dicembre del 2022 su segnalazione del Codacons. L’istruttoria avviata dall’Antitrust puntava ad accertare se Ryanair , Wizz Air, EasyJet e Ita avessero violato violazioni l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). E in particolare se ci fosse un coordinamento illecito tramite algoritmi e intelligenza artificiale nella dinamica di formazione dei prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia.

Nessun addebito formulato

Al termine di un’istruttoria durata oltre dieci mesi il 16 novembre, si legge nel parere dell’Antitrust, «sono state inviate alle parti le risultanze Istruttorie del procedimento, nelle quali non sono stati formulati addebiti in quanto le evidenze raccolte nel corso dell’attività istruttoria in merito a possibili restrizioni delle condotte in violazione dell’articolo 101 del Tfue non sono risultate sufficienti a corroborare pienamente quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio dell’istruttoria».

Loading...

Le risposte al decreto sul caro voli

«La vittoria dinanzi all’Antitrust mette un punto anche rispetto ad alcuni aspetti controversi del decreto agostano sul “caro voli” del governo italiano, poi riformato in coerenza con il diritto dell’Ue, e rispetto ad alcune posizioni critiche a suo tempo espresse dall’Enac – dice Simone Gambuto, responsabile del dipartimento Antitrust dello Studio Nunziante Magrone che ha assistito Wizz Air in questa vicenda –. L’Antitrust con la costruttiva partecipazione del vettore ha, nel contempo, aperto un’indagine conoscitiva di mercato per capirne meglio la dinamica e verificare se sono presenti problemi strutturali che limitano i benefici del libero gioco concorrenziale».

La ricostruzione dell’Antitrust sulle tariffe

Secondo la ricostruzione fatta dall’Antitrust, le compagnie aree definiscono le proprie offerte commerciali in base a decisioni di natura statica e aggiornamenti di prezzo di natura dinamica, anche avvalendosi di algoritmi, più o meno sofisticati, che seguono logiche tipiche del cosiddetto revenue management. «Nel periodo in esame – si legge – le offerte delle parti sulle rotte interessate, pur in presenza di elevati picchi di prezzo su talune di queste, hanno mostrato una certa variabilità con riferimento, in particolare, al livello e all’entità degli aggiustamenti, anche in ragione degli andamenti delle prenotazioni nel corso della commercializzazione dei voli».

L’indagine conoscitiva

In ogni caso, sostiene l’Antitrust «non può escludersi che l’osservato esito di mercato discenda da motivazioni ulteriori rispetto all’ipotizzata collusione tra le compagnie aeree». Ecco perché il 14 novembre, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti connessi alla natura degli algoritmi e al loro impiego nella definizione delle condizioni di offerta dei vettori aerei e di enuclearne le eventuali problematicità in termini concorrenziali.