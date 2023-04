Caro voli non solo a Pasqua e Pasquetta. Assoutenti: salasso anche per il 25 aprile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partire in occasione delle festività si traduce sempre più in un salasso per gli italiani. È quanto mette in evidenza l’associazione dei consumatori Assoutenti, che ha monitorato l'andamento delle tariffe aeree e i prezzi dei carburanti alla pompa, per capire quanto costerà spostarsi durante la Pasqua e il ponte del 25 aprile.

Se per partire in aereo nei giorni di Pasqua da Roma un biglietto di sola andata per la Sicilia è costato oltre 360 euro mentre quello del treno, su alcune tratte nord-sud, ha superato quota 170 euro, la situazione peggiora se si prendono in esame le tariffe per il ponte del 25 aprile, spiega Assoutenti. Un volo di sola andata per le Seychelles (partenza sabato 22 aprile) costa un minimo di 820 euro se si parte da Milano, 603 euro da Roma. Per le Mauritius il biglietto, sempre di sola andata, costa almeno 701 euro partendo da Fiumicino, 606 euro da Malpensa. Conviene quindi scegliere le Maldive, meta per la quale il volo costa “appena” 465 euro da Milano, 434 euro da Roma.

Il confronto sulle destinazioni europee

Assoutenti ha poi analizzato i prezzi dei biglietti aerei per alcune destinazioni europee: il record del caro-volo spetta alla tratta Roma-Amsterdam, dove il biglietto di andata e ritorno (partenza sabato 22 aprile, rientro martedì 25 aprile) costa in tutto 773 euro, 575 euro se si parte da Milano. Nelle stesse date volare da Roma a Parigi e rientro costa 319 euro se si è disposti ad una alzataccia per prendere l'aereo la mattina prestissimo, oppure 490 euro se si opta per orari più comodi (355 euro da Milano). Trascorrere il ponte del 25 aprile a Madrid costa 399 euro solo di volo partendo da Milano, 372 euro a Praga partendo da Roma, 563 euro per Tenerife volando da Milano, 609 euro da Roma, e servono almeno 435 euro per il volo a/r da Milano per Ibiza.

A Fiumicino 700 mila passeggeri previsti in festività

Città d’arte, isole, ma anche le capitali europee, gli Usa ed alcune destinazioni esotiche. Sono tra le mete gettonate dei vacanzieri che in queste ore stanno raggiungendo i terminal all’aeroporto di Fiumicino per le partenze legate al periodo pasquale. Tanti anche i turisti stranieri che hanno scelto l’Italia per trascorrere le festività. Dopo un buon avvio nei primi mesi dell’anno, Fiumicino - il principale aeroporto italiano - ha ampliato la sua offerta di collegamenti per la Pasqua e verso la stagione estiva. Tra partenze ed arrivi, sono circa 700 mila i passeggeri attesi per il ponte Pasquale, con picchi di traffico giornaliero che supereranno i 120 mila passeggeri su Fiumicino, con un recovery che arriverà a sfiorare il 90% dei volumi del 2019.

Finte offerte di biglietti a prezzi scontati per rubare dati bancari ad utenti

«E col caro-voli - avverte il presidente di Assoutenti Furio Truzzi - scattano anche le truffe ai consumatori. Molti utenti stanno ricevendo messaggi email e sui social che pubblicizzano biglietti aerei per destinazioni estere a prezzi scontatissimi e del tutto fuori mercato: si tratta di cyber-criminali che, approfittando del forte rialzo delle tariffe aeree, vendono finti biglietti col solo scopo di carpire i dati bancari degli utenti e svuotare i conti. Per questo invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione e diffidare da offerte e proposte poco credibili».