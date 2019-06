Carola Rackete, comandante della Sea Watch

Carola Rackete, 31 anni, 5 lingue parlate, è una veterana di Sea Watch, volontaria dal 2016. Di sè racconta: «La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità». Ma prima di sposare la causa dei migranti e di sfidare il ministro dell’Interno italiano, tetragono nella politica dei porti chiusi, Carola ha maturato diverse esperienze fuori dall'ordinario. È stata al timone di una nave rompighiaccio nel Polo Nord e appena trentenne pilotava piccole barche per escursioni nelle terre più a nord del pianeta, le isole Svalbard, nel mare Glaciale Artico. Ha lavorato anche con la flotta della British Antartic Survey.