Carpi, a Moda Makers le Pmi incontrano i buyer internazionali

È un piccolo salone, ospitato in un capannone industriale di 2.700 metri quadrati messo a disposizione dal Comune. In pochi anni ha però saputo ritagliarsi un profilo internazionale: i buyer – costituiti da grossisti e distributori - arrivano da trenta Paesi del mondo, dall’Europa al Giappone per arrivare alla Corea del Sud. Nel distretto della moda di Carpi torna Moda Makers: ottava edizione, dal 12 al 14 novembre. Quattro anni fa fu una scommessa. Adesso è un punto di riferimento per le micro e le piccole imprese, fino a 49 addetti, che costituiscono l’ossatura del cluster.

La forza della subfornitura

Rappresentano il 95% del totale delle aziende del sistema moda carpigiano, che sono complessivamente 783. Una galassia che si muove nella filiera della subfornitura, intorno a big come Liu Jo, Twinset, Blufin, Champion Europe, solo per citare alcune delle prime 15 imprese del distretto per fatturato. Ma che produce anche marchi propri con i quali tenta di aprirsi nuovi varchi all’estero. «Oggi è d’obbligo rivolgersi alle manifestazioni dove ci sono molti buyer stranieri, il mercato interno, con la domanda che arretra, non dà opportunità di crescita», spiega Tamara Gualandi, amministratore unico e contitolare, insieme a Luciana Martinelli, di Donne da sogno, tre brand, sette dipendenti e un fatturato di 2,6 milioni. Donne da sogno è una delle 64 imprese che partecipano quest’anno a Moda Makers, organizzato dal consorzio ExpoModena nell’ambito del progetto Carpi Fashion System, promosso dalle associazioni di categoria – Cna, Confindustria, Confartigianato -insieme al Comune, con il contributo della Fondazione cassa di Risparmio di Carpi.

Il traino dall’estero

Tutte insieme sviluppano un fatturato di 69 milioni di euro e concentrano 368 dipendenti, sugli oltre 6.700 impiegati nelle aziende che costituiscono il distretto. E tutte sono alla ricerca di una ribalta internazionale, di una crescita sorretta dalla domanda proveniente da oltreconfine. «Parliamo di un evento che permette a tante aziende di affacciarsi sull’estero – spiega Roberto Bonasi, presidente del consorzio ExpoModena -. L’internazionalizzazione è del resto uno dei quattro assi di Carpi Fashion System, insieme a formazione, innovazione e promozione, per favorire la crescita del nostro sistema moda». Circa mille i visitatori attesi, anche dall’Est Europa e da Hong Kong.