Carraro, Fly alza il prezzo dell’opa a 2,5 euro

La famiglia Carraro rivede al rialzo il prezzo dell’opa promossa dal veicolo Fly srl, portandolo a 2,55 euro, contro i precedenti 2,4 euro. Ma non sarà prorogato, aggiunge una nota, il periodo di adesione, la cui conclusione rimane quindi prevista per il prossimo 4 giugno. Al momento, sono state portate in adesione all’offerta 1.160.258 azioni, pari al 5,439 per cento.

«Nel ribadire la valenza strategica dell'offerta» Fly conferma che il nuovo corrispettivo «è da considerarsi finale e definitivo». ...