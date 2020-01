Carrefour in Lombardia da il via al cambio insegna dei market ex Auchan Interessati 27 negozi di prossimità situati soprattutto a Milano. Ampio spazio verrà dato alle private label e ai servizi ai clienti di Enrico Netti

1' di lettura

In Lombardia è iniziato il cambio di insegne, da Auchan a Carrefour, per 27 punti vendita acquistati da Conad lo scorso dicembre. Prevalentemente si tratta di negozi di prossimità con un’area di vendita tra i 150 e i 600 metri quadri che adotteranno le insegne Carrefour Express e Carrefour Market e avranno un’offerta incentrata su prodotti del territorio e della tradizione pensata per coloro che fanno la spesa quotidianamente.

La maggioranza concentrata nella città di Milano perché la catena francese punta sullo sviluppo di negozi di prossimità di medie-piccole dimensioni con un maggiore livello di servizio. Ampio spazio viene riservato ai prodotti freschi e freschissimi, a marca del distributore con le linee premium, free from, bio, Terre d’Italia e Selection. Sul fronte dei servizi si punta sull’ecommerce con la possibilità di ordinare la spesa online per poi ritirarla in negozio o scegliendo la consegna a domicilio. Vengono inoltre varate iniziative commerciali pensate per particolari segmenti di consumatori come, per esempio, gli studenti e gli over 60. In Lombardia Carrefour Italia è presente con oltre 300 punti vendita.