Carrefour, meno personale e più prodotti propri

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Avanti tutta su tagli, marchi discount e private label. Poggia su questi asset il piano strategico al 2026 presentato da Carrefour, per arginare la spinta inflattiva che sta erodendo i consumi alimentari.

L’ad del gruppo francese, Alexandre Bompard, ha annunciato 4 miliardi di euro di risparmi sui costi entro il 2026 “in linea con quanto realizzato negli ultimi anni”. Tali riduzioni passeranno attraverso riduzioni di organico, “ovvero - ha precisato l’ad - la messa in comune di funzioni di esperti e di supporto all’interno di centri di competenza su scala europea”. Bompard non ha fornito ulteriori dettagli, ma fonti sindacali hanno rivelato che sul tema si terrà una riunione straordinaria del comitato del gruppo Francia nella giornata del 10 novembre.

Loading...

Il potenziamento dei marchi discount si concentrerà in particolare in America latina, dove l’azienda ha grossi progetti di sviluppo. Solo in Brasile si punta all’apertura di trenta nuovi ipermercati Atacadao. Lo stesso marchio sarà lanciato in Francia, con l’avvio di un primo negozio nell’Ile-de-France nell’autunno del 2023. Prosegue anche la promozione del marchio low cost Supeco in Spagna, dove l’obiettivo è l’apertura di 200 negozi entro il 2026, contro i 120 di oggi.

L’Azienda francese intende spingere al massimo anche sui prodotti a marchio proprio, i cosiddetti private label, sui quali la quota di mercato da raggiungere (sul totale vendite) è del 40% in quattro anni, contro il 33% di oggi.Carrefour si è posta anche obiettivi in termini di consumo più responsabile, in particolare ampliando il numero dei produttori partner a 50mila, ovvero 11mila unità in più rispetto ad oggi, oppure moltiplicando per cinque le vendite all’ingrosso, con l’obiettivo di arrivare a 150 milioni di euro. In Francia, prevede di lanciare un marchio di prodotti locali freschi, con il marchio Potager City.