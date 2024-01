Carrefour sfida PepsiCo: stop ai prodotti a causa dei prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sembra l’inizio della guerra tra Gdo e industria di marca. Con un annuncio a sorpresa Carrefour ha deciso di eliminare dagli scaffali, anche in Italia, i prodotti di PepsiCo tra cui la Pepsi, le patatine Lay’s, l’avena Quaker, il tè Lipton e la 7Up.

Prodotti troppo costosi

La motivazione che arriva dal top management del colosso francese della Gdo è solo una: sono prodotti troppo costosi a causa degli aumenti dei listini del 2023. Così da ieri sugli scaffali dei market Carrefour in Francia appaiono cartelli che dicono: «Non vendiamo più questa marca a causa degli aumenti di prezzo inaccettabili». La stessa decisione è già in essere anche in Belgio mentre per Spagna e Italia si stanno definendo i tempi. «Nei prossimi giorni seguirà una comunicazione ai clienti nei punti vendita» fanno sapere da Carrefour Italia.

I rincari

Pepsico da parte sua replica che «continuerà a impegnarsi in buona fede per cercare di garantire che i nostri prodotti siano disponibili». Lo scorso ottobre ha comunicato di aver pianificato aumenti di prezzo che definisce modesti poiché la domanda ha resistito nonostante gli aumenti, portandola ad aumentare le previsioni sugli utili per il 2023 per la terza volta consecutiva. Secondo il Ft la multinazionale Usa ha in media alzato i prezzi dell’11% nel trimestre terminato a settembre.

Nell’ultimo anno, i rivenditori di generi alimentari in diversi paesi, tra cui Germania e Belgio, hanno annunciato di aver interrotto gli ordini a certe aziende di beni di largo consumo a causa dell’aumento dei prezzi, una tattica che rende le negoziazioni sui prezzi più difficili a causa dell’inflazione.

Inoltre nei suoi sforzi per ridurre l’inflazione il governo francese ha invece chiesto a rivenditori e fornitori di concludere le trattative annuali sui prezzi a gennaio, due mesi prima del solito. La Francia è in una posizione insolita in Europa in quanto regolamenta fortemente il settore della vendita al dettaglio, costringendo le insegne della Gdo a negoziare i prezzi solo una volta all’anno con i produttori di alimenti e bevande, nel tentativo di proteggere la propria agricoltura.