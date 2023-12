Carrefour porta in Italia un market (quasi) tutto dedicato alla private label

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È un test ma non troppo. Si chiama Carrefour Contact ed è il primo in Italia ma in Francia questo format è presente da oltre 10 anni. La sua particolarità è nella massiccia presenza di prodotti con la marca del distributore sugli scaffali. L’assortimento è stato razionalizzato, eliminando buona parte delle marche nazionali, aumentando la presenza dei prodotti Carrefour, con attenzione alla marca Simpl, la linea di prodotti di uso quotidiano con prezzi allineati a quelli dei discount ed entry level, con un presidio di tutte le principali unità di bisogno. È a Milano il primo Carrefour Contact e offre 7mila referenze in totale, tra largo consumo confezionato, freschi e non food. Nei piani della multinazionale francese l’apertura in piazza Angilberto a Milano è di rivitizzarla e di abbassare del 10% i prezzi di vendita, rendendola l’insegna tra le meno care della città. «Questa nuova apertura rappresenta un’ulteriore dimostrazione del costante impegno di Carrefour Italia nell’adottare misure concrete di sostegno alle famiglie e ai propri clienti contro l’inflazione e l’attuale situazione economica – dice Michele Stefanoni, Direttore ipermercati, supermercati diretti e Cash & Carry Carrefour Italia –. Un vero e proprio cambio di insegna, da Market a Contact, che si svilupperà su 960 metri quadri di superficie, senza le classiche promozioni, come ad esempio i cataloghi. Vogliamo infatti contribuire a diventare un fattore di vitalità e di sicurezza per i cittadini e le cittadine che vivono il quartiere, soprattutto nelle aree più periferiche della città e che rischiano un impoverimento di attività, se trascurate». In questo Carrefour Contact garantisce ogni giorno dinamicità e convenienza, con una maggiore stagionalità dei prodotti ortofrutta e lo sconto anziani over 60 del +10%. La riduzione dei prezzi del 10% è possibile grazie a una semplificazione delle attività di gestione del negozio, che porta una minore incidenza di costi e all’eliminazione di volantini promozionali, con la conseguente riduzione dei costi di marketing, ma anche alla valorizzazione del nuovo reparto macelleria e alle dinamiche di reso semplificate. L’inaugurazione del nuovo punto vendita di piazza Angilberto contribuisce, insieme al progetto «Negozi e botteghe in zona Angilberto» promosso dal Comune, a rivitalizzare il quartiere che si sviluppa intorno a piazza Angilberto II.