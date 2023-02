Carrefour vola in Borsa dopo conti in crescita e buyback da 800 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carrefour in forma smagliante alla Borsa di Parigi, dopo la pubblicazione dei conti 2022 e l’annuncio di un programma di riacquisto di azioni per 800 milioni di euro. Il titolo del colosso dei supermercati nelle fasi conclusive della seduta mette a segno un progresso dell’8,5% a 17, 81 euro, registrando la migliore performance dell’indice Cac 40 (+1,2%) e anche dell'indice Stoxx 600.

Lo scorso anno Carrefour ha realizzato ricavi per 90,8 miliardi, in crescita organica dell'8,5% e del 16% su base storica. L'utile operativo ricorrente è aumentato dell’8,3% a 2,37 miliardi (+4,6% a tassi di cambio costanti). L'utile netto rettificato di competenza è migliorato del 7,6% a 1,2 miliardi. Il flusso libero di cassa è salito di 35 milioni di euro a 1,26 miliardi. Il gruppo ha proposto un dividendo per l’intero anno di 0,56 euro per azione, rispetto a 0,52 euro del 2021.

«In considerazione dei buoni risultati per il 2022 e della forte generazione di cassa e in linea con gli impegni presi nell’ambito del piano Carrefour 2026, il consiglio di amministrazione ha approvato il riacquisto fino a 800 milioni di euro di azioni Carrefour», ha annunciato la società. Il riacquisto avverrà nel corso del 2023.



Per il 2023, Carrefour anticipa la crescita dell’Ebita, dell’utile operativo ricorrente e del flusso di cassa libero netto. Il gruppo punta a un free cash flow netto di almeno 1,7 miliardi di euro entro il 2026, con una crescita costante ogni anno.

Gli analisti di Barclays hanno ribadito la raccomandazione di «overweight» su Carrefour, così come l' obiettivo di prezzo di 20 euro. «Carrefour ha presentato risultati solidi e annunciato un nuovo piano di buy back di azioni per quest'anno, portando il ritorno totale in cash per gli azionisti a circa il 10% della capitalizzazione di mercato», sottolineano gli esperti della banca britannica, rilevando che il titolo è scambiato con uno sconto eccessivo rispetto ai gruppi suoi pari (9,1 volte l'utile per azione atteso per il 2023 contro una media settoriale di 11,9 volte), in considerazione della sua robusta generazione di cassa e generosa politica di remunerazione degli azionisti.