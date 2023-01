Carta Acquisti, dal modulo per fare domanda ai requisiti, quello che c’è da sapere

Da gennaio 2023 gli aggiornamenti Istat per importi di reddito e Isee

Gli importi di reddito e l'indicatore Isee che regolano l'accesso al contributo, per il 2023, sono perequati al tasso di inflazione Istat. A partire dall'1 gennaio 2023, il limite massimo del valore dell'indicatore Isee e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore Isee pari a euro 7.640,18; per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore Isee pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.640,18; per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore Isee pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.186,9.