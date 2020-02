Carta famiglia estesa per il 2020 ai residenti nella “zona rossa” La misura adottata per sostenere tutti i nuclei con almeno un figlio a carico (fino ai 26 anni di età) che in questi giorni stanno affrontando la chiusura delle scuole e le ricadute dell'emergenza sanitaria di Michela Finizio

Decreto salva-zona rossa

Carta famiglia estesa nel 2020 a tutte le famiglie che risiedono nelle regioni interessate dal contagio da coronavirus. È questa la misura approvata dal Consiglio dei ministri per sostenere tutti i nuclei con almeno un figlio a carico (fino ai 26 anni di età) che in questi giorni stanno affrontando la chiusura delle scuole e le ricadute dell'emergenza sanitaria sull'economia dei territori interessati. Agevolate, inoltre, su tutto il territorio nazionale le donazioni da parte delle aziende in difficoltà agli enti del terzo settore: estesa la legge antisprechi alle cessioni gratuite di prodotti tessili, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici e così via.

Queste due misure, proposte dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e approvate dal Consiglio dei ministri nell'ambito delle misure di sostegno all'economia “colpita” dal coronavirus, nei prossimi giorni diventeranno operative. Il portale per il rilascio della Carta famiglia, come annunciato qualche settimana fa, andrà online tra qualche giorno. Gli uffici tecnici del dipartimento e Sogei che ha realizzato la piattaforma assicurano che è solo una questione di ore. Lo strumento, quindi, nei territori regionali interessati dal contagio nel 2020 sarà accessibile per tutte le famiglie e non solo per quelle numerose come previsto dalla norma che ha istituito la Carta.

Resta ancora da capire quali saranno i negozi e le realtà aderenti all'iniziativa che dovranno assicurare sconti e agevolazioni a tutti i titolari della Carta, ma ci si aspetta una larga adesione. La misura approvata comporta oneri per il 2020 che sono coperti a valere sul fondo per le politiche della famiglia e verrà introdotta e coordinata con le altre misure del decreto legge recante misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Carta della famiglia (istituita con art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) offrirà sconti sull'acquisto di beni e servizi, anche con tagli alle tariffe, ai titolari della tessera. Potrà essere chiesta da uno dei genitori, ma sarà utilizzabile da tutti i componenti della famiglia.

Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia circolare e il recupero di beni a fini di solidarietà sociale, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha inoltre esteso la disciplina agevolativa di cui all'articolo 16 della L. n. 166 del 2016 (c.d. legge “antisprechi”), a firma della deputata Iv Maria Chiara Gadda, alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari. Le nuove categorie di beni che le imprese potranno donare godendo di benefici fiscali si aggiungono a quelle già previste dalla “legge antisprechi”, come gli alimenti, i farmaci, i prodotti per l'igiene della persona e della casa, la cartoleria e cancelleria, e i libri.

In particolare, la disciplina in oggetto mira a neutralizzare gli effetti fiscali per le imprese che donano ad enti non profit prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, equiparando ai fini IVA la cessione gratuita dei prodotti in questione alla loro distruzione (art. 16, comma 1 della L. 166/2016) ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette (art. 16, comma 2 della L. 166/2016).