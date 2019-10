Carta di identità o no, sui social serve davvero più trasparenza

(Agf)

Decidere quali siano i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero è questione antica come la prima parola pronunciata dall’uomo. Nella legislazione repubblicana, la disciplina dei media ha spesso unito il rifiuto di strumenti di “censura”, con l’obbligo di identificarsi imposto a chi li usa.

L'esercizio di una libertà, infatti, può generare notevoli danni a beni preziosi. Ed è per questo che la legge, mentre esclude la presenza di misure preventive, impone che l’uso dello strumento di diffusione del pensiero avvenga “a viso scoperto”.

È in questo quadro che si colloca la proposta dell'onorevole Marattin di obbligare i social network a chiedere un documento di identità per l’apertura di un profilo personale. Contemporaneamente, in rete, è stata diffusa da “Italia Viva” una petizione che va nella stessa direzione.

Va detto subito che, forse, l’idea di collegare l’apertura di un profilo su un social network alla presentazione di un documento di identità “in corso di validità”, è meccanismo che appare non troppo sofisticato e dal sapore vagamente antico. Tuttavia una simile presa di posizione segnala almeno due problemi esistenti davvero, legati peraltro uno all'altro. Si tratta della individuazione della provenienza dei messaggi e della responsabilità rispetto agli eventuali danni, in particolare alla reputazione ma non solo, che l’uso del mezzo può arrecare.

La individuazione, o almeno la individuabilità, della provenienza dei messaggi ci pare indispensabile per aumentare il tasso di trasparenza della comunicazione in rete. A dispetto di quanto sostenuto da alcuni, in materia di fake news non ci pare vi siano grandi novità rispetto a quanto accadeva in passato; la storia conosce innumerevoli falsi diffusi per finalità politiche da soggetti che celavano la loro identità, come i “protocolli dei saggi di Sion” ancora adesso citati dalla più bieca propaganda antisemita.